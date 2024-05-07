В Тюменской области на дне рождения района выступит группа «Демо»

На 100-летний юбилей Викуловского района приедет группа «Демо»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Вечерняя часть Курган, группа демо
Группа поздравит селян с юбилеем района Фото:

В Викуловском районе Тюменской области жителей со 100-летием муниципального образования поздравит группа «Демо», прославившаяся хитом «Солнышко в руках». Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте госзакупок.

«Концерт группы „Демо“ в честь празднования 100-го юбилея со дня образования Викуловского района. Цена контракта 998 085 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

Группа «Демо» обрела популярность в 2000-х годах. Самым запоминающимся ее хитом является песня «Солнышко в руках».

Концерт состоится 6 июля в селе Викулово, продолжительность — 50 минут. Заказчик требует, чтобы выступление соответствовало требованиям о защите детей от вредной информации и не содержало ненормативной лексики, политической и религиозной направленности, а также упоминаний об алкоголе, наркотиках или табаке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Викуловском районе Тюменской области жителей со 100-летием муниципального образования поздравит группа «Демо», прославившаяся хитом «Солнышко в руках». Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте госзакупок. «Концерт группы „Демо“ в честь празднования 100-го юбилея со дня образования Викуловского района. Цена контракта 998 085 рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Группа «Демо» обрела популярность в 2000-х годах. Самым запоминающимся ее хитом является песня «Солнышко в руках». Концерт состоится 6 июля в селе Викулово, продолжительность — 50 минут. Заказчик требует, чтобы выступление соответствовало требованиям о защите детей от вредной информации и не содержало ненормативной лексики, политической и религиозной направленности, а также упоминаний об алкоголе, наркотиках или табаке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...