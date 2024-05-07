В Тюменской области на дне рождения района выступит группа «Демо»

В Викуловском районе Тюменской области жителей со 100-летием муниципального образования поздравит группа «Демо», прославившаяся хитом «Солнышко в руках». Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте госзакупок.
«Концерт группы „Демо“ в честь празднования 100-го юбилея со дня образования Викуловского района. Цена контракта 998 085 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.
Группа «Демо» обрела популярность в 2000-х годах. Самым запоминающимся ее хитом является песня «Солнышко в руках».
Концерт состоится 6 июля в селе Викулово, продолжительность — 50 минут. Заказчик требует, чтобы выступление соответствовало требованиям о защите детей от вредной информации и не содержало ненормативной лексики, политической и религиозной направленности, а также упоминаний об алкоголе, наркотиках или табаке.
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