В Тюменской области на дне рождения района выступит группа «Демо»

На 100-летний юбилей Викуловского района приедет группа «Демо»

07 мая 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Группа поздравит селян с юбилеем района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Викуловском районе Тюменской области жителей со 100-летием муниципального образования поздравит группа «Демо», прославившаяся хитом «Солнышко в руках». Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте госзакупок. «Концерт группы „Демо“ в честь празднования 100-го юбилея со дня образования Викуловского района. Цена контракта 998 085 рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Группа «Демо» обрела популярность в 2000-х годах. Самым запоминающимся ее хитом является песня «Солнышко в руках». Концерт состоится 6 июля в селе Викулово, продолжительность — 50 минут. Заказчик требует, чтобы выступление соответствовало требованиям о защите детей от вредной информации и не содержало ненормативной лексики, политической и религиозной направленности, а также упоминаний об алкоголе, наркотиках или табаке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Викуловском районе Тюменской области жителей со 100-летием муниципального образования поздравит группа «Демо», прославившаяся хитом «Солнышко в руках». Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте госзакупок. «Концерт группы „Демо“ в честь празднования 100-го юбилея со дня образования Викуловского района. Цена контракта 998 085 рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Группа «Демо» обрела популярность в 2000-х годах. Самым запоминающимся ее хитом является песня «Солнышко в руках». Концерт состоится 6 июля в селе Викулово, продолжительность — 50 минут. Заказчик требует, чтобы выступление соответствовало требованиям о защите детей от вредной информации и не содержало ненормативной лексики, политической и религиозной направленности, а также упоминаний об алкоголе, наркотиках или табаке.