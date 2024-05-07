В Тюмени запретят покупать алкоголь

07 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Запрет не будет действовать для ресторанов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени 9 мая с 8:00 до 21:00 запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В соответствии с пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“ установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 по местному времени в День Победы, 9 мая», — сообщили в мэрии. Отмечается, что запрет не будет действовать для ресторанов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдут концерт, парад военной техники и заплыв моржей. Ознакомиться с полной афишей можно по ссылке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 9 мая с 8:00 до 21:00 запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В соответствии с пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“ установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 по местному времени в День Победы, 9 мая», — сообщили в мэрии. Отмечается, что запрет не будет действовать для ресторанов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдут концерт, парад военной техники и заплыв моржей. Ознакомиться с полной афишей можно по ссылке.