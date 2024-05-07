В Тюмени запретят покупать алкоголь

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Клипарт. Сургут, алкоголь, магазин, спиртное
Запрет не будет действовать для ресторанов Фото:

В Тюмени 9 мая с 8:00 до 21:00 запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В соответствии с пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“ установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 по местному времени в День Победы, 9 мая», — сообщили в мэрии. Отмечается, что запрет не будет действовать для ресторанов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдут концерт, парад военной техники и заплыв моржей. Ознакомиться с полной афишей можно по ссылке.

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В Тюмени 9 мая с 8:00 до 21:00 запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В соответствии с пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“ установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 по местному времени в День Победы, 9 мая», — сообщили в мэрии. Отмечается, что запрет не будет действовать для ресторанов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдут концерт, парад военной техники и заплыв моржей. Ознакомиться с полной афишей можно по ссылке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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