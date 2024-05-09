Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем Победы. Он назвал этот день «самым народным праздником» и принес благодарности ветеранам и труженикам тыла.
«Тюменская область встретила самый народный праздник — День Победы. … Для каждого из нас — это священный день. Это одновременно день великой радости и глубокой скорби. Дорогие ветераны и труженики тыла, примите бесконечную благодарность за героизм, преданность и любовь к отечеству, за его защиту и за великую победу! С праздником земляки! С Днем Победы!» — звучат слова в видео, которым поделился Моор в своем telegram-канале.
В нем также показаны кадры с концерта и парада в честь 9 Мая. Глава региона написал: «Мы помним, мы гордимся».
В Тюмени отпраздновали 9 Мая. В течение дня на разных площадках прошли плац-парад, выставка ретро-автомобилей, концерт и другие мероприятия.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем Победы. Он назвал этот день «самым народным праздником» и принес благодарности ветеранам и труженикам тыла. «Тюменская область встретила самый народный праздник — День Победы. … Для каждого из нас — это священный день. Это одновременно день великой радости и глубокой скорби. Дорогие ветераны и труженики тыла, примите бесконечную благодарность за героизм, преданность и любовь к отечеству, за его защиту и за великую победу! С праздником земляки! С Днем Победы!» — звучат слова в видео, которым поделился Моор в своем telegram-канале. В нем также показаны кадры с концерта и парада в честь 9 Мая. Глава региона написал: «Мы помним, мы гордимся». В Тюмени отпраздновали 9 Мая. В течение дня на разных площадках прошли плац-парад, выставка ретро-автомобилей, концерт и другие мероприятия.