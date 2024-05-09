09 мая 2024
08 мая 2024

Губернатор Тюменской области сказал, что у ветеранов ВОВ несгибаемый характер. Фото, видео

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Минальтов пообещал Моору встретить юбилей Великой Победы вместе Фото:

Ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером, именно благодаря этому они смогли выстоять и победить. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером. Когда лично общаешься с ними, понимаешь, благодаря чему они смогли выстоять и победить», — написал Моор в своем telegram-канале.

Он лично встретился с 97-летним ветераном ВОВ Аркадием Минальтовым, чтобы услышать его историю. У Минальтова уже два сына, четыре внука и пять правнуков. Моор говорит, что, несмотря на возраст ветерана, он полон сил и пообещал встретить юбилей Великой Победы вместе.

Моор поздравил земляков с Днем Победы. Он назвал этот день «самым народным праздником» и принес благодарности ветеранам и труженикам тыла.

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Ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером, именно благодаря этому они смогли выстоять и победить. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером. Когда лично общаешься с ними, понимаешь, благодаря чему они смогли выстоять и победить», — написал Моор в своем telegram-канале. Он лично встретился с 97-летним ветераном ВОВ Аркадием Минальтовым, чтобы услышать его историю. У Минальтова уже два сына, четыре внука и пять правнуков. Моор говорит, что, несмотря на возраст ветерана, он полон сил и пообещал встретить юбилей Великой Победы вместе. Моор поздравил земляков с Днем Победы. Он назвал этот день «самым народным праздником» и принес благодарности ветеранам и труженикам тыла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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