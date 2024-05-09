Губернатор Тюменской области сказал, что у ветеранов ВОВ несгибаемый характер. Фото, видео

10 мая 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Минальтов пообещал Моору встретить юбилей Великой Победы вместе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером, именно благодаря этому они смогли выстоять и победить. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером. Когда лично общаешься с ними, понимаешь, благодаря чему они смогли выстоять и победить», — написал Моор в своем telegram-канале. Он лично встретился с 97-летним ветераном ВОВ Аркадием Минальтовым, чтобы услышать его историю. У Минальтова уже два сына, четыре внука и пять правнуков. Моор говорит, что, несмотря на возраст ветерана, он полон сил и пообещал встретить юбилей Великой Победы вместе. Моор поздравил земляков с Днем Победы. Он назвал этот день «самым народным праздником» и принес благодарности ветеранам и труженикам тыла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером, именно благодаря этому они смогли выстоять и победить. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером. Когда лично общаешься с ними, понимаешь, благодаря чему они смогли выстоять и победить», — написал Моор в своем telegram-канале. Он лично встретился с 97-летним ветераном ВОВ Аркадием Минальтовым, чтобы услышать его историю. У Минальтова уже два сына, четыре внука и пять правнуков. Моор говорит, что, несмотря на возраст ветерана, он полон сил и пообещал встретить юбилей Великой Победы вместе. Моор поздравил земляков с Днем Победы. Он назвал этот день «самым народным праздником» и принес благодарности ветеранам и труженикам тыла.