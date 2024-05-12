Фирма пермского миллиардера вдвое увеличила прибыль

Пермский «Сатурн-Р-Прометей» в 2023 году получил более 200 млн рублей прибыли

Компания отчиталась об увеличении выручки и прибыли Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермское ООО «Сатурн-Р-Прометей», которое принадлежит миллиардеру Александру Репину, улучшило финансовые результаты. В 2023 году предприятие получило более 200 млн рублей чистой прибыли. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в два раза.

«ООО „Сатурн-Р-Прометей“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка составила 345 млн рублей, чистая прибыль — 216,5 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 159 млн рублей и прибыль в 92 млн рублей.

Основным видом деятельности пермского ООО «Сатурн-Р-Прометей» является оказание страховых услуг и пенсионного обеспечения. Принадлежит компания бизнесмену Александру Репину. Он является учредителем десятков предприятий с общим оборотом в миллиарды рублей.