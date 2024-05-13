Тюменским водителям неизвестные режут колеса авто

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Всякое. Курган , шиномонтаж, колесо автомобиля, покрышка, шина, диск, резина
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности участников деяния Фото:

В Тюмени неизвестные режут колеса автомобилей, стоящих на парковках во дворах. Как сообщили URA.RU в УМВД России по региону, сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности участников деяния.

«По поступившим заявлениям владельцев транспортных средств сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются полные обстоятельства и лица, причастные к данному деянию, после чего будет дана правовая оценка действиям», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы ломают электросамокаты различных кикшеринговых сервисов. По словам инсайдера агентства, некоторые жители сбрасывают транспортные средства в кусты и мусорные контейнеры.

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В Тюмени неизвестные режут колеса автомобилей, стоящих на парковках во дворах. Как сообщили URA.RU в УМВД России по региону, сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности участников деяния. «По поступившим заявлениям владельцев транспортных средств сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются полные обстоятельства и лица, причастные к данному деянию, после чего будет дана правовая оценка действиям», — сообщили в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU писало, что тюменцы ломают электросамокаты различных кикшеринговых сервисов. По словам инсайдера агентства, некоторые жители сбрасывают транспортные средства в кусты и мусорные контейнеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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