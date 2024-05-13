Тюменским водителям неизвестные режут колеса авто

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности участников деяния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени неизвестные режут колеса автомобилей, стоящих на парковках во дворах. Как сообщили URA.RU в УМВД России по региону, сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности участников деяния.

«По поступившим заявлениям владельцев транспортных средств сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются полные обстоятельства и лица, причастные к данному деянию, после чего будет дана правовая оценка действиям», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы ломают электросамокаты различных кикшеринговых сервисов. По словам инсайдера агентства, некоторые жители сбрасывают транспортные средства в кусты и мусорные контейнеры.