Тюменским водителям неизвестные режут колеса авто

В Тюмени неизвестные режут колеса автомобилей, стоящих на парковках во дворах. Как сообщили URA.RU в УМВД России по региону, сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности участников деяния.
«По поступившим заявлениям владельцев транспортных средств сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются полные обстоятельства и лица, причастные к данному деянию, после чего будет дана правовая оценка действиям», — сообщили в пресс-службе УМВД.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы ломают электросамокаты различных кикшеринговых сервисов. По словам инсайдера агентства, некоторые жители сбрасывают транспортные средства в кусты и мусорные контейнеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени неизвестные режут колеса автомобилей, стоящих на парковках во дворах. Как сообщили URA.RU в УМВД России по региону, сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности участников деяния. «По поступившим заявлениям владельцев транспортных средств сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются полные обстоятельства и лица, причастные к данному деянию, после чего будет дана правовая оценка действиям», — сообщили в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU писало, что тюменцы ломают электросамокаты различных кикшеринговых сервисов. По словам инсайдера агентства, некоторые жители сбрасывают транспортные средства в кусты и мусорные контейнеры.