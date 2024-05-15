В Пермском крае остановился рост цен на бензин

В среднем бензин стоит 55,35 рублей
В Пермском крае с 6 по 13 мая перестали расти цены на бензин и дизельное топливо. В среднем литр бензина на заправках стоит 55,35 рублей. Об этом сообщается на сайте Росстата.
«Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 13 мая 2024 года в Пермском крае. Бензин марки АИ-92 — 51,01 рубль за литр, АИ-95 — 55,53 рублей, АИ-98 и выше — 70,09 рублей», — сказано в сообщении. Такие же цены были зафиксированы 6 мая 2024 года.
Уточняется, что дизельное топливо на пермских заправках стоит 65,60 рублей за литр. За неделю цены на него также не изменилась.
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