15 мая 2024

В Пермском крае остановился рост цен на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем бензин стоит 55,35 рублей
В среднем бензин стоит 55,35 рублей Фото:

В Пермском крае с 6 по 13 мая перестали расти цены на бензин и дизельное топливо. В среднем литр бензина на заправках стоит 55,35 рублей. Об этом сообщается на сайте Росстата.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 13 мая 2024 года в Пермском крае. Бензин марки АИ-92 — 51,01 рубль за литр, АИ-95 — 55,53 рублей, АИ-98 и выше — 70,09 рублей», — сказано в сообщении. Такие же цены были зафиксированы 6 мая 2024 года.

Уточняется, что дизельное топливо на пермских заправках стоит 65,60 рублей за литр. За неделю цены на него также не изменилась.

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В Пермском крае с 6 по 13 мая перестали расти цены на бензин и дизельное топливо. В среднем литр бензина на заправках стоит 55,35 рублей. Об этом сообщается на сайте Росстата. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 13 мая 2024 года в Пермском крае. Бензин марки АИ-92 — 51,01 рубль за литр, АИ-95 — 55,53 рублей, АИ-98 и выше — 70,09 рублей», — сказано в сообщении. Такие же цены были зафиксированы 6 мая 2024 года. Уточняется, что дизельное топливо на пермских заправках стоит 65,60 рублей за литр. За неделю цены на него также не изменилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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