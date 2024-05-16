16 мая 2024

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение
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Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
В Тюмени ожидается первая весенняя гроза Фото:

В Тюменской области 18 мая ожидается опасная погода — ветер с порывами до 18 метров в секунду, дожди и грозы. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Днем 18 мая 2024 года на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 15-18 м/с», — говорится в сообщении. Максимальная температура воздуха днем +16 градусов.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмень вернется тепло. Температура воздуха прогреется до +21 градуса тепла.

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В Тюменской области 18 мая ожидается опасная погода — ветер с порывами до 18 метров в секунду, дожди и грозы. Об этом сообщает региональное МЧС. «Днем 18 мая 2024 года на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 15-18 м/с», — говорится в сообщении. Максимальная температура воздуха днем +16 градусов. Ранее агентство писало о том, что в Тюмень вернется тепло. Температура воздуха прогреется до +21 градуса тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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