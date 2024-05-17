В Екатеринбурге бывшего следователя обвинили в подделке доказательств дела

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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, прокурор
Дело обвиняемой направили в Орджоникидзевский райсуд Фото:

Прокуратура обвинила бывшего начальника отделения по расследованию преступлений в сфере экономики в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что дело экс-следователя направлено в Орджоникидзевский райсуд.

«С августа 2018 года по сентябрь 2019 года сотрудница полиции, имея в распоряжении стандартные бланки протоколов допроса подозреваемого, свидетеля, предъявления для опознания, изготовила при помощи технических устройств 29 протоколов допроса участников уголовного судопроизводства и шесть протоколов опознания, тем самым внесла недостоверные показания, доказывающие вину третьих лиц в совершении преступления, которые не соответствуют действительности», — следует из сообщения.

В прокуратуре добавили, что в 2022 году женщину привлекали к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение, но реальное наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Тогда ей назначили три года лишения свободы и лишение занимать должности в правоохранительных органах на два года.

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Прокуратура обвинила бывшего начальника отделения по расследованию преступлений в сфере экономики в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что дело экс-следователя направлено в Орджоникидзевский райсуд. «С августа 2018 года по сентябрь 2019 года сотрудница полиции, имея в распоряжении стандартные бланки протоколов допроса подозреваемого, свидетеля, предъявления для опознания, изготовила при помощи технических устройств 29 протоколов допроса участников уголовного судопроизводства и шесть протоколов опознания, тем самым внесла недостоверные показания, доказывающие вину третьих лиц в совершении преступления, которые не соответствуют действительности», — следует из сообщения. В прокуратуре добавили, что в 2022 году женщину привлекали к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение, но реальное наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Тогда ей назначили три года лишения свободы и лишение занимать должности в правоохранительных органах на два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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