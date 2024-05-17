В Тюменской области водитель попал в больницу после столкновения с лосем

Водитель автомобиля госпитализирован с тяжелыми травмами
На трассе Тюмень — Омск 17 мая автомобиль насмерть сбил лося. Водитель транспорта был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«Лось сбит автомобилем вчера вечером на трассе в Тюменской области. Водитель автомобиля в больнице с тяжелыми травмами, животное погибло», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла на 262-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Водитель Kia сбил лося, переходившего федеральную трассу.
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