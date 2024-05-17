17 мая 2024

В Тюменской области водитель попал в больницу после столкновения с лосем

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автомобиля госпитализирован с тяжелыми травмами
Водитель автомобиля госпитализирован с тяжелыми травмами Фото:

На трассе Тюмень — Омск 17 мая автомобиль насмерть сбил лося. Водитель транспорта был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. 

«Лось сбит автомобилем вчера вечером на трассе в Тюменской области. Водитель автомобиля в больнице с тяжелыми травмами, животное погибло», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла на 262-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Водитель Kia сбил лося, переходившего федеральную трассу.

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На трассе Тюмень — Омск 17 мая автомобиль насмерть сбил лося. Водитель транспорта был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.  «Лось сбит автомобилем вчера вечером на трассе в Тюменской области. Водитель автомобиля в больнице с тяжелыми травмами, животное погибло», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Авария произошла на 262-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Водитель Kia сбил лося, переходившего федеральную трассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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