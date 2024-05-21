Суд арестовал люксовые автомобили экс-замминистра обороны РФ Иванова

Басманный суд Москвы арестовал автомобили, принадлежащие осужденному за взятку замминистра обороны Тимуру Иванову. Конфискованными оказались люксовые автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса. До этого сообщалось, что Иванов оформил их на имя своей экс-супруги Светланы.
"Суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие замминистра обороны Тимуру Иванову", — передает РИА Новости. При этом автомобили Иванов ранее успел оформить на имя своей жены, а мотоцикл — на имя отца.
Арест на данное имущество был наложен еще 8 мая, следует из судебной базы. Конфисковать собственность Иванова и его семьи начали после того, как тот был обвинен в получении одной из крупнейших взяток в современной истории России. Ее размер составил 1,185 миллиарда рублей. Тимур Иванов остается под арестом до 23 июня.
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