Суд арестовал люксовые автомобили экс-замминистра обороны РФ Иванова

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Mercedes Тимура Иванова был арестован судом
Mercedes Тимура Иванова был арестован судом Фото:

Басманный суд Москвы арестовал автомобили, принадлежащие осужденному за взятку замминистра обороны Тимуру Иванову. Конфискованными оказались люксовые автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса. До этого сообщалось, что Иванов оформил их на имя своей экс-супруги Светланы. 

"Суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие замминистра обороны Тимуру Иванову", — передает РИА Новости. При этом автомобили Иванов ранее успел оформить на имя своей жены, а мотоцикл — на имя отца.

Арест на данное имущество был наложен еще 8 мая, следует из судебной базы. Конфисковать собственность Иванова и его семьи начали после того, как тот был обвинен в получении одной из крупнейших взяток в современной истории России. Ее размер составил 1,185 миллиарда рублей. Тимур Иванов остается под арестом до 23 июня.

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Басманный суд Москвы арестовал автомобили, принадлежащие осужденному за взятку замминистра обороны Тимуру Иванову. Конфискованными оказались люксовые автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса. До этого сообщалось, что Иванов оформил их на имя своей экс-супруги Светланы.  "Суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие замминистра обороны Тимуру Иванову", — передает РИА Новости. При этом автомобили Иванов ранее успел оформить на имя своей жены, а мотоцикл — на имя отца. Арест на данное имущество был наложен еще 8 мая, следует из судебной базы. Конфисковать собственность Иванова и его семьи начали после того, как тот был обвинен в получении одной из крупнейших взяток в современной истории России. Ее размер составил 1,185 миллиарда рублей. Тимур Иванов остается под арестом до 23 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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