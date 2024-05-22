22 мая 2024

Тюменские школьники предпочитают истории России обществознание

В Тюмени самым популярным экзаменом по выбору стало обществознание
© Служба новостей «URA.RU»
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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
Второе место по популярности у тюменских школьников занимает информатика Фото:

Тюменские школьники чаще всего выбирают экзаменом по выбору обществознание. Именно этот предмет стал самым популярным на ЕГЭ в 2024 году, сообщили URA.RU в городском департаменте образования.

«Наиболее востребованными предметами по выбору для сдачи на едином государственном экзамене в 2024 году для тюменских выпускников стали: обществознание и информатика. Чуть менее популярны физика, биология и химия», — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что в прошлом году обществознание в топ предметов по выбору не входило, а первую строчку «хит-парада» занимала история России. Остальные четыре предмета в рейтинге остались неизменными. «Сообщить, какой процент школьников выбрал тот или иной предмет, пока не можем — анализ будет проведен после завершения аттестации», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказало, что школьникам региона не стоит надеяться на поблажки из-за ситуации с паводками. Запросы на создание особых условий аттестации от родителей также не поступали.

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Тюменские школьники чаще всего выбирают экзаменом по выбору обществознание. Именно этот предмет стал самым популярным на ЕГЭ в 2024 году, сообщили URA.RU в городском департаменте образования. «Наиболее востребованными предметами по выбору для сдачи на едином государственном экзамене в 2024 году для тюменских выпускников стали: обществознание и информатика. Чуть менее популярны физика, биология и химия», — говорится в сообщении. В департаменте пояснили, что в прошлом году обществознание в топ предметов по выбору не входило, а первую строчку «хит-парада» занимала история России. Остальные четыре предмета в рейтинге остались неизменными. «Сообщить, какой процент школьников выбрал тот или иной предмет, пока не можем — анализ будет проведен после завершения аттестации», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, что школьникам региона не стоит надеяться на поблажки из-за ситуации с паводками. Запросы на создание особых условий аттестации от родителей также не поступали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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