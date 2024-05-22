Тюменские школьники предпочитают истории России обществознание

В Тюмени самым популярным экзаменом по выбору стало обществознание

23 мая 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Второе место по популярности у тюменских школьников занимает информатика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские школьники чаще всего выбирают экзаменом по выбору обществознание. Именно этот предмет стал самым популярным на ЕГЭ в 2024 году, сообщили URA.RU в городском департаменте образования. «Наиболее востребованными предметами по выбору для сдачи на едином государственном экзамене в 2024 году для тюменских выпускников стали: обществознание и информатика. Чуть менее популярны физика, биология и химия», — говорится в сообщении. В департаменте пояснили, что в прошлом году обществознание в топ предметов по выбору не входило, а первую строчку «хит-парада» занимала история России. Остальные четыре предмета в рейтинге остались неизменными. «Сообщить, какой процент школьников выбрал тот или иной предмет, пока не можем — анализ будет проведен после завершения аттестации», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, что школьникам региона не стоит надеяться на поблажки из-за ситуации с паводками. Запросы на создание особых условий аттестации от родителей также не поступали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские школьники чаще всего выбирают экзаменом по выбору обществознание. Именно этот предмет стал самым популярным на ЕГЭ в 2024 году, сообщили URA.RU в городском департаменте образования. «Наиболее востребованными предметами по выбору для сдачи на едином государственном экзамене в 2024 году для тюменских выпускников стали: обществознание и информатика. Чуть менее популярны физика, биология и химия», — говорится в сообщении. В департаменте пояснили, что в прошлом году обществознание в топ предметов по выбору не входило, а первую строчку «хит-парада» занимала история России. Остальные четыре предмета в рейтинге остались неизменными. «Сообщить, какой процент школьников выбрал тот или иной предмет, пока не можем — анализ будет проведен после завершения аттестации», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, что школьникам региона не стоит надеяться на поблажки из-за ситуации с паводками. Запросы на создание особых условий аттестации от родителей также не поступали.