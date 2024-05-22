При обстреле ВСУ в Горловке погиб мирный житель, 11 ранено

23 мая 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

ВСУ устроили массированный обстрел центра Горловки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель. Еще 11 получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Массированному артиллерийскому обстрелу подвергся Центрально-городской район Горловки. «Мужчина 1954 года рождения погиб в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка», — сообщил Пушилин. Также пострадали еще 11 человек. Это четыре женщины и семеро мужчин. Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке и ЛЭП в Петровском районе Донецка. По словам Пушилина, всего зафиксировано семь обстрелов. ВСУ обстреливали мирных жителей артиллерискими снарядами калибра 155 мм.

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель. Еще 11 получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Массированному артиллерийскому обстрелу подвергся Центрально-городской район Горловки. «Мужчина 1954 года рождения погиб в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка», — сообщил Пушилин. Также пострадали еще 11 человек. Это четыре женщины и семеро мужчин. Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке и ЛЭП в Петровском районе Донецка. По словам Пушилина, всего зафиксировано семь обстрелов. ВСУ обстреливали мирных жителей артиллерискими снарядами калибра 155 мм.