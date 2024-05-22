При обстреле ВСУ в Горловке погиб мирный житель, 11 ранено

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель. Еще 11 получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Массированному артиллерийскому обстрелу подвергся Центрально-городской район Горловки. «Мужчина 1954 года рождения погиб в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка», — сообщил Пушилин. Также пострадали еще 11 человек. Это четыре женщины и семеро мужчин. Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке и ЛЭП в Петровском районе Донецка.
По словам Пушилина, всего зафиксировано семь обстрелов. ВСУ обстреливали мирных жителей артиллерискими снарядами калибра 155 мм.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель. Еще 11 получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Массированному артиллерийскому обстрелу подвергся Центрально-городской район Горловки. «Мужчина 1954 года рождения погиб в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка», — сообщил Пушилин. Также пострадали еще 11 человек. Это четыре женщины и семеро мужчин. Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке и ЛЭП в Петровском районе Донецка. По словам Пушилина, всего зафиксировано семь обстрелов. ВСУ обстреливали мирных жителей артиллерискими снарядами калибра 155 мм.