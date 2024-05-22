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При обстреле ВСУ в Горловке погиб мирный житель, 11 ранено

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ВСУ устроили массированный обстрел центра Горловки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель. Еще 11 получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Массированному артиллерийскому обстрелу подвергся Центрально-городской район Горловки. «Мужчина 1954 года рождения погиб в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка», — сообщил Пушилин. Также пострадали еще 11 человек. Это четыре женщины и семеро мужчин. Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке и ЛЭП в Петровском районе Донецка.

По словам Пушилина, всего зафиксировано семь обстрелов. ВСУ обстреливали мирных жителей артиллерискими снарядами калибра 155 мм.

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При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель. Еще 11 получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Массированному артиллерийскому обстрелу подвергся Центрально-городской район Горловки. «Мужчина 1954 года рождения погиб в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка», — сообщил Пушилин. Также пострадали еще 11 человек. Это четыре женщины и семеро мужчин. Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке и ЛЭП в Петровском районе Донецка. По словам Пушилина, всего зафиксировано семь обстрелов. ВСУ обстреливали мирных жителей артиллерискими снарядами калибра 155 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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