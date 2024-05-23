В Березниках начался снегопад. Видео

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Улицы Березников засыпает снегом
Улицы Березников засыпает снегом Фото:

Березники накрыло снегопадом. Видеозапись с городских улиц разместил местный житель Вячеслав Головатюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«И снова снег», — подписал мужчина свою видеозапись. На кадрах видно, что снегом засыпает городские улицы, но он сразу тает.

Ранее URA.RU сообщало, что краевое МЧС предупредило пермяков о заморозках. Потеплеет в Прикамье только в субботу, и хорошая погода окажется непродолжительной.

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Березники накрыло снегопадом. Видеозапись с городских улиц разместил местный житель Вячеслав Головатюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «И снова снег», — подписал мужчина свою видеозапись. На кадрах видно, что снегом засыпает городские улицы, но он сразу тает. Ранее URA.RU сообщало, что краевое МЧС предупредило пермяков о заморозках. Потеплеет в Прикамье только в субботу, и хорошая погода окажется непродолжительной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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