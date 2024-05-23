Улицы Березников засыпает снегом
Березники накрыло снегопадом. Видеозапись с городских улиц разместил местный житель Вячеслав Головатюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«И снова снег», — подписал мужчина свою видеозапись. На кадрах видно, что снегом засыпает городские улицы, но он сразу тает.
Ранее URA.RU сообщало, что краевое МЧС предупредило пермяков о заморозках. Потеплеет в Прикамье только в субботу, и хорошая погода окажется непродолжительной.
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