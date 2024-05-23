Вице-губернатор ХМАО потребовал очистить придорожные полосы от мусора

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , урал, спецтехника, автомобиль
Вице-губернатор Ислаев высоко оценил спецтехнику «Северавтодора» Фото:

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев потребовал заняться чисткой придорожных полос от мусора в регионе. Такое поручение он дал во время обсуждения планов на предстоящую кампанию по капитальному ремонту и строительству дорог.

«Перед компанией „Северавтодор“ на текущий сезон стоят серьезные задачи и большая ответственность. Нужно срочно все почистить, освободить придорожные полосы от мусора. Мы вместе должны обеспечить выполнение задач по расширению сети безопасных и качественных дорог на территории округа», — передает слова Ислаева telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Ислаев посетил производственную базу Ханты-Мансийского филиала АО «Северавтодор». Во время визита он высоко оценил состояние автопарка и спецтехнику. Вместе с директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Антоном Черниковым и руководителем акционерного общества Дмитрием Климовым обсудили планы на предстоящую кампанию по капитальному ремонту и строительству дорог.

В крупных городах ХМАО отремонтируют около 13 километров дорог в 2024 году. Отмечается, что будет произведена реконструкция улично-дорожной сети в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Кроме того, в этом году дорожники завершат ремонты почти 12 километров дорог, обновление которых было начато ранее. URA.RU подготовило список улиц, которые отремонтируют в 2024 году в регионе.

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Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев потребовал заняться чисткой придорожных полос от мусора в регионе. Такое поручение он дал во время обсуждения планов на предстоящую кампанию по капитальному ремонту и строительству дорог. «Перед компанией „Северавтодор“ на текущий сезон стоят серьезные задачи и большая ответственность. Нужно срочно все почистить, освободить придорожные полосы от мусора. Мы вместе должны обеспечить выполнение задач по расширению сети безопасных и качественных дорог на территории округа», — передает слова Ислаева telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Ислаев посетил производственную базу Ханты-Мансийского филиала АО «Северавтодор». Во время визита он высоко оценил состояние автопарка и спецтехнику. Вместе с директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Антоном Черниковым и руководителем акционерного общества Дмитрием Климовым обсудили планы на предстоящую кампанию по капитальному ремонту и строительству дорог. В крупных городах ХМАО отремонтируют около 13 километров дорог в 2024 году. Отмечается, что будет произведена реконструкция улично-дорожной сети в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Кроме того, в этом году дорожники завершат ремонты почти 12 километров дорог, обновление которых было начато ранее. URA.RU подготовило список улиц, которые отремонтируют в 2024 году в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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