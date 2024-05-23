Вице-губернатор ХМАО потребовал очистить придорожные полосы от мусора

Вице-губернатор Ислаев высоко оценил спецтехнику «Северавтодора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев потребовал заняться чисткой придорожных полос от мусора в регионе. Такое поручение он дал во время обсуждения планов на предстоящую кампанию по капитальному ремонту и строительству дорог.

«Перед компанией „Северавтодор“ на текущий сезон стоят серьезные задачи и большая ответственность. Нужно срочно все почистить, освободить придорожные полосы от мусора. Мы вместе должны обеспечить выполнение задач по расширению сети безопасных и качественных дорог на территории округа», — передает слова Ислаева telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Ислаев посетил производственную базу Ханты-Мансийского филиала АО «Северавтодор». Во время визита он высоко оценил состояние автопарка и спецтехнику. Вместе с директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Антоном Черниковым и руководителем акционерного общества Дмитрием Климовым обсудили планы на предстоящую кампанию по капитальному ремонту и строительству дорог.

В крупных городах ХМАО отремонтируют около 13 километров дорог в 2024 году. Отмечается, что будет произведена реконструкция улично-дорожной сети в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Кроме того, в этом году дорожники завершат ремонты почти 12 километров дорог, обновление которых было начато ранее. URA.RU подготовило список улиц, которые отремонтируют в 2024 году в регионе.