Reuters: Польша и Россия договорились о транзите казахстанской нефти в Германию

26 мая 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

В Германию продолжится транзит казахстанской нефти (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Операторы трубопроводов PERN (Польша) и «Транснефть» (Россия) договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию. Об этом сообщили источники. «Операторы трубопроводов в России и Польше договорились о решении, которое позволит поставлять казахстанскую нефть в Германию. При этом риск того, что транзит прекратится в июне, устранен», — пишет издание Reuters со ссылкой на источники. Сообщалось, что транзит мог прекратиться в июне из-за ситуации с платежами: «Транснефть» требовала от Варшавы оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово. Оплату за поставки сырой нефти и топлива задерживали и дружественные страны. Осторожность банков ОАЭ, Турции и Китая, связанная с опасением попасть под санкции США, привела к многомесячным задержкам оплаты поставок из РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Операторы трубопроводов PERN (Польша) и «Транснефть» (Россия) договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию. Об этом сообщили источники. «Операторы трубопроводов в России и Польше договорились о решении, которое позволит поставлять казахстанскую нефть в Германию. При этом риск того, что транзит прекратится в июне, устранен», — пишет издание Reuters со ссылкой на источники. Сообщалось, что транзит мог прекратиться в июне из-за ситуации с платежами: «Транснефть» требовала от Варшавы оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово. Оплату за поставки сырой нефти и топлива задерживали и дружественные страны. Осторожность банков ОАЭ, Турции и Китая, связанная с опасением попасть под санкции США, привела к многомесячным задержкам оплаты поставок из РФ.