25 мая 2024

Reuters: Польша и Россия договорились о транзите казахстанской нефти в Германию

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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
В Германию продолжится транзит казахстанской нефти (архивное фото) Фото:

Операторы трубопроводов PERN (Польша) и «Транснефть» (Россия) договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию. Об этом сообщили источники.

«Операторы трубопроводов в России и Польше договорились о решении, которое позволит поставлять казахстанскую нефть в Германию. При этом риск того, что транзит прекратится в июне, устранен», — пишет издание Reuters со ссылкой на источники.

Сообщалось, что транзит мог прекратиться в июне из-за ситуации с платежами: «Транснефть» требовала от Варшавы оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово. Оплату за поставки сырой нефти и топлива задерживали и дружественные страны. Осторожность банков ОАЭ, Турции и Китая, связанная с опасением попасть под санкции США, привела к многомесячным задержкам оплаты поставок из РФ.

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Операторы трубопроводов PERN (Польша) и «Транснефть» (Россия) договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию. Об этом сообщили источники. «Операторы трубопроводов в России и Польше договорились о решении, которое позволит поставлять казахстанскую нефть в Германию. При этом риск того, что транзит прекратится в июне, устранен», — пишет издание Reuters со ссылкой на источники. Сообщалось, что транзит мог прекратиться в июне из-за ситуации с платежами: «Транснефть» требовала от Варшавы оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово. Оплату за поставки сырой нефти и топлива задерживали и дружественные страны. Осторожность банков ОАЭ, Турции и Китая, связанная с опасением попасть под санкции США, привела к многомесячным задержкам оплаты поставок из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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