26 мая 2024
25 мая 2024

В Екатеринбурге иномарка влетела в ограждение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП у BMW сильно пострадал бампер (архивное фото)
В результате ДТП у BMW сильно пострадал бампер (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 13 (микрорайон «Сортировочный»), вечером 26 мая иномарка столкнулась с железным ограждением после столкновения с ВАЗ-2114. Об аварии сообщили очевидцы.

«На Пехотинцев, 13 BMW не пропускал ВАЗ-2114», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных каналом кадрах заметно, что бампер иномарки сильно изогнулся из-за столкновения.

В пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что информации о ДТП не поступало. «Информация в Госавтоинспекцию не поступала. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе безопасную дистанцию», — поделились в ведомстве.

Авария произошла в микрорайоне «Сортировочный»
Авария произошла в микрорайоне «Сортировочный»
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 13 (микрорайон «Сортировочный»), вечером 26 мая иномарка столкнулась с железным ограждением после столкновения с ВАЗ-2114. Об аварии сообщили очевидцы. «На Пехотинцев, 13 BMW не пропускал ВАЗ-2114», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных каналом кадрах заметно, что бампер иномарки сильно изогнулся из-за столкновения. В пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что информации о ДТП не поступало. «Информация в Госавтоинспекцию не поступала. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе безопасную дистанцию», — поделились в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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