В Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 13 (микрорайон «Сортировочный»), вечером 26 мая иномарка столкнулась с железным ограждением после столкновения с ВАЗ-2114. Об аварии сообщили очевидцы.
«На Пехотинцев, 13 BMW не пропускал ВАЗ-2114», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных каналом кадрах заметно, что бампер иномарки сильно изогнулся из-за столкновения.
В пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что информации о ДТП не поступало. «Информация в Госавтоинспекцию не поступала. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе безопасную дистанцию», — поделились в ведомстве.
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