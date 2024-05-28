28 мая 2024

В ГАИ предложили испортить дороги в Екатеринбурге для борьбы с электросамокатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Екатеринбург, самокат яндекс
«МТС Юрент» ограничил скорость самокатов до 10 км/час в центре Екатеринбурга Фото:

Тротуары в Екатеринбурге нужно сделать неровными, чтобы принудительно снизить скорость самокатов. С таким предложением выступил глава УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов, выступая в эфире «Областного телевидения».

«Следующий момент, но это уже из радикальных — обустройство тротуаров неровностями. Как мы видим на дорогах для снижения скоростного режима машин, то же самое можно ввести на тротуарах. <…> Но я против кардинального запрета самокатов, это не панацея», — сказал Спиридонов.

По данным ведомства, в Екатеринбурге за четыре месяца произошло 27 аварий с участием самокатчиков. В ДТП пострадали 29 человек, из них — восемь детей. Нередки случаи, когда виновники скрываются с места аварии.

URA.RU сообщало, что в мэрии Екатеринбурга решили ограничить движение электросамокатов по городу. Мэр Алексей Орлов в новом постановлении ввел понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения». Кроме того, в документе указаны места для размещения парковок самокатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тротуары в Екатеринбурге нужно сделать неровными, чтобы принудительно снизить скорость самокатов. С таким предложением выступил глава УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов, выступая в эфире «Областного телевидения». «Следующий момент, но это уже из радикальных — обустройство тротуаров неровностями. Как мы видим на дорогах для снижения скоростного режима машин, то же самое можно ввести на тротуарах. <…> Но я против кардинального запрета самокатов, это не панацея», — сказал Спиридонов. По данным ведомства, в Екатеринбурге за четыре месяца произошло 27 аварий с участием самокатчиков. В ДТП пострадали 29 человек, из них — восемь детей. Нередки случаи, когда виновники скрываются с места аварии. URA.RU сообщало, что в мэрии Екатеринбурга решили ограничить движение электросамокатов по городу. Мэр Алексей Орлов в новом постановлении ввел понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения». Кроме того, в документе указаны места для размещения парковок самокатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...