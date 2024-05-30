Боец награжден Орденом Мужества посмертно (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ноябрьска (ЯНАО) Артем Бедюх. Военнослужащий занимал должность командира штурмового взвода, посмертно награжден Орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ноябрьска.
«Артем Бедюх мужественно сражался и героически погиб 11 Февраля 2024 в зоне СВО на Украине при освобождении поселка Невельского Ясиноватского района Донецкой области. Он открыл путь для освобождения данного района, ценой своей жизни, закрыв собой троих бойцов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации города.
Погибший на СВО Артем Бедюх
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