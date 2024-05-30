30 мая 2024

Командир штурмового взвода из ЯНАО погиб в зоне проведения СВО. Фото

Погибший в зоне СВО ноябрянин Артем Бедюх награжден посмертно Орденом Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец награжден Орденом Мужества посмертно (архивное фото)
Боец награжден Орденом Мужества посмертно (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ноябрьска (ЯНАО) Артем Бедюх. Военнослужащий занимал должность командира штурмового взвода, посмертно награжден Орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ноябрьска. 

«Артем Бедюх мужественно сражался и героически погиб 11 Февраля 2024 в зоне СВО на Украине при освобождении поселка Невельского Ясиноватского района Донецкой области. Он открыл путь для освобождения данного района, ценой своей жизни, закрыв собой троих бойцов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации города.

Погибший на СВО Артем Бедюх
Погибший на СВО Артем Бедюх
Фото:

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В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ноябрьска (ЯНАО) Артем Бедюх. Военнослужащий занимал должность командира штурмового взвода, посмертно награжден Орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ноябрьска.  «Артем Бедюх мужественно сражался и героически погиб 11 Февраля 2024 в зоне СВО на Украине при освобождении поселка Невельского Ясиноватского района Донецкой области. Он открыл путь для освобождения данного района, ценой своей жизни, закрыв собой троих бойцов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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