Челябинцы на детей к празднику потратили в 1,7 раза больше денег

WildBerries: челябинцы на 68% увеличили траты на подарки детям к 1 Июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские машинки вошли в число лидеров продаж к детскому празднику
Детские машинки вошли в число лидеров продаж к детскому празднику Фото:

Жители Челябинской области ко Дню защиты детей в 2024 году потратили почти в 1,7 раза больше денег, чем в 2023 году. Как URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса WildBerries, интерес к детским товарам и играм среди челябинцев оказался одним из наиболее высоких в стране.

«Перед первым июня жители региона приобрели товаров для детей на 58% больше, чем годом ранее. При этом они увеличили расходы на покупку почти в 1,7 раза, или на 68%, нежели в 2023 году „, — сообщили в офисе WildBerries.

Среди наиболее популярных категорий товаров оказались игрушки, одежда и аксессуары для малышей. По данным аналитиков маркетплейса, продажи одежды для детей выросли на 60%, игрушек — на 79%, детского белья и аксессуаров для малышей — на 39% и 63% соответственно. Особенно популярными оказались настольные игры, мягкие игрушки и конструкторы. Также приобретали машинки, пазлы, куклы, головоломки и игровые наборы.

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Жители Челябинской области ко Дню защиты детей в 2024 году потратили почти в 1,7 раза больше денег, чем в 2023 году. Как URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса WildBerries, интерес к детским товарам и играм среди челябинцев оказался одним из наиболее высоких в стране. «Перед первым июня жители региона приобрели товаров для детей на 58% больше, чем годом ранее. При этом они увеличили расходы на покупку почти в 1,7 раза, или на 68%, нежели в 2023 году „, — сообщили в офисе WildBerries. Среди наиболее популярных категорий товаров оказались игрушки, одежда и аксессуары для малышей. По данным аналитиков маркетплейса, продажи одежды для детей выросли на 60%, игрушек — на 79%, детского белья и аксессуаров для малышей — на 39% и 63% соответственно. Особенно популярными оказались настольные игры, мягкие игрушки и конструкторы. Также приобретали машинки, пазлы, куклы, головоломки и игровые наборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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