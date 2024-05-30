Житель Пермского края вернулся из плена ВСУ

Пермяк будет проходить лечение в Москве после плена
Пермяк вернулся из плена ВСУ. Об этом на своей личной странице в соцсети «Вконтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.
«Состоялся долгожданный обмен военнопленных. Из наших земляков в списках пока один человек. Позвонил его жене, и мы вместе порадовались добрым вестям», — написал Сапко.
Омбудсмен рассказал, что сейчас все, кто вернулся из плена, отправлены в Москву транспортной авиацией. Там они будут проходить лечение и реабилитацию. Сапко отметил, что в последнее время Украина блокировала работу по возвращению военнопленных.
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