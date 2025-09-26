Пермяки рассказали, как относятся к браку и рождению детей

Каждый третий житель Перми считает, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак, однако большинство горожан видят в официальных отношениях желательное или обязательное условие для создания семьи. Результатами опроса с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.
«28% пермяков допускают рождение детей без официальной регистрации брака. Еще 34% респондентов считают брак желательным, но не обязательным условием, а 35% настаивают на необходимости узаконивания отношений перед рождением ребенка», — говорится в исследовании.
Опрос выявил гендерные различия. Женщины чаще выбирают компромиссный вариант «не обязательно, но желательно» (38% против 30% у мужчин), тогда как мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей являются главными сторонниками обязательности брака.
На взгляды также влияют образование и возраст. Горожане с высшим образованием реже считают брак обязательным, а женщины старше 45 лет демонстрируют наибольшую лояльность к незарегистрированным отношениям (53% называют брак желательным, но не обязательным).
Ранее аналитики SuperJob отмечали, что уровень удовлетворенности жизнью среди пермяков составляет 6,19 балла из 10, что соответствует среднероссийским показателям. При этом состоящие в браке жители города оценивают свою жизнь выше, чем одинокие, а мужчины с высоким доходом чаще выступают за обязательность официальных отношений.
