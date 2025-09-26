26 сентября 2025

Пермяки рассказали, как относятся к браку и рождению детей

SuperJob: каждый третий пермяк считает, что для рождения ребенка не нужен брак
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Треть пермяков допускают рождение детей без брака
Треть пермяков допускают рождение детей без брака Фото:

Каждый третий житель Перми считает, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак, однако большинство горожан видят в официальных отношениях желательное или обязательное условие для создания семьи. Результатами опроса с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.

«28% пермяков допускают рождение детей без официальной регистрации брака. Еще 34% респондентов считают брак желательным, но не обязательным условием, а 35% настаивают на необходимости узаконивания отношений перед рождением ребенка», — говорится в исследовании.

Опрос выявил гендерные различия. Женщины чаще выбирают компромиссный вариант «не обязательно, но желательно» (38% против 30% у мужчин), тогда как мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей являются главными сторонниками обязательности брака.

На взгляды также влияют образование и возраст. Горожане с высшим образованием реже считают брак обязательным, а женщины старше 45 лет демонстрируют наибольшую лояльность к незарегистрированным отношениям (53% называют брак желательным, но не обязательным).

Ранее аналитики SuperJob отмечали, что уровень удовлетворенности жизнью среди пермяков составляет 6,19 балла из 10, что соответствует среднероссийским показателям. При этом состоящие в браке жители города оценивают свою жизнь выше, чем одинокие, а мужчины с высоким доходом чаще выступают за обязательность официальных отношений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый третий житель Перми считает, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак, однако большинство горожан видят в официальных отношениях желательное или обязательное условие для создания семьи. Результатами опроса с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob. «28% пермяков допускают рождение детей без официальной регистрации брака. Еще 34% респондентов считают брак желательным, но не обязательным условием, а 35% настаивают на необходимости узаконивания отношений перед рождением ребенка», — говорится в исследовании. Опрос выявил гендерные различия. Женщины чаще выбирают компромиссный вариант «не обязательно, но желательно» (38% против 30% у мужчин), тогда как мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей являются главными сторонниками обязательности брака. На взгляды также влияют образование и возраст. Горожане с высшим образованием реже считают брак обязательным, а женщины старше 45 лет демонстрируют наибольшую лояльность к незарегистрированным отношениям (53% называют брак желательным, но не обязательным). Ранее аналитики SuperJob отмечали, что уровень удовлетворенности жизнью среди пермяков составляет 6,19 балла из 10, что соответствует среднероссийским показателям. При этом состоящие в браке жители города оценивают свою жизнь выше, чем одинокие, а мужчины с высоким доходом чаще выступают за обязательность официальных отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...