Суд накинул пермяку 90 тысяч к долгу по моральному вреду

Долг жителя Пермского края по возмещению компенсации морального вреда «подрос» на 90 тысяч рублей после индексации, которую утвердил суд из-за длительной неуплаты. Об этом сообщает Кочевский районный суд.
«Суд произвел индексацию остатка основного долга по исполнительному производству. Согласно материалам дела, ранее с должника была взыскана сумма морального вреда в размере один миллион рублей в пользу жительницы Кочевского округа. На момент рассмотрения ее заявления задолженность составляла 704,5 тысяч рублей. Учитывая длительный период неисполнения решения, суд проиндексировал остаток долга, увеличив его на 90,3 тысяч рублей», — говорится на странице во «ВКонтакте» Кочевского районного суда.
Уточняется, что основанием для пересчета стала статья Гражданского процессуального кодекса, позволяющая скорректировать присужденные суммы с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги. Определение суда не вступило в законную силу.
