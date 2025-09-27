Суд накинул пермяку 90 тысяч к долгу по моральному вреду

В Пермском крае суд проиндексировал долг по исполнительному производству
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное определение увеличило сумму взыскания
Судебное определение увеличило сумму взыскания Фото:

Долг жителя Пермского края по возмещению компенсации морального вреда «подрос» на 90 тысяч рублей после индексации, которую утвердил суд из-за длительной неуплаты. Об этом сообщает Кочевский районный суд. 

«Суд произвел индексацию остатка основного долга по исполнительному производству. Согласно материалам дела, ранее с должника была взыскана сумма морального вреда в размере один миллион рублей в пользу жительницы Кочевского округа. На момент рассмотрения ее заявления задолженность составляла 704,5 тысяч рублей. Учитывая длительный период неисполнения решения, суд проиндексировал остаток долга, увеличив его на 90,3 тысяч рублей», — говорится на странице во «ВКонтакте» Кочевского районного суда. 

Уточняется, что основанием для пересчета стала статья Гражданского процессуального кодекса, позволяющая скорректировать присужденные суммы с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги. Определение суда не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская пенсионерка через суд заставила банк списать кредит, оформленный мошенниками. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к личному кабинету 73-летней жительницы Перми на портале госуслуг, дистанционно оформили кредит на 130 тысяч рублей и похитили деньги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Долг жителя Пермского края по возмещению компенсации морального вреда «подрос» на 90 тысяч рублей после индексации, которую утвердил суд из-за длительной неуплаты. Об этом сообщает Кочевский районный суд.  «Суд произвел индексацию остатка основного долга по исполнительному производству. Согласно материалам дела, ранее с должника была взыскана сумма морального вреда в размере один миллион рублей в пользу жительницы Кочевского округа. На момент рассмотрения ее заявления задолженность составляла 704,5 тысяч рублей. Учитывая длительный период неисполнения решения, суд проиндексировал остаток долга, увеличив его на 90,3 тысяч рублей», — говорится на странице во «ВКонтакте» Кочевского районного суда.  Уточняется, что основанием для пересчета стала статья Гражданского процессуального кодекса, позволяющая скорректировать присужденные суммы с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги. Определение суда не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская пенсионерка через суд заставила банк списать кредит, оформленный мошенниками. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к личному кабинету 73-летней жительницы Перми на портале госуслуг, дистанционно оформили кредит на 130 тысяч рублей и похитили деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...