24 сентября 2025

Экс-глава пермской полиции Юрий Валяев лишился поста сенатора

Бывший начальник пермского главка МВД Валяев перестал быть сенатором
© Служба новостей «URA.RU»
Он был представителем исполнительной власти Еврейской автономной области
Он был представителем исполнительной власти Еврейской автономной области Фото:

Юрий Валяев более не занимает должность сенатора — представителя исполнительной власти Еврейской автономной области в Совете Федерации. Ранее он возглавлял ГУ МВД по Пермскому краю. 

«Новым представителем исполнительной власти от этого субъекта РФ в Совете Федерации назначена Наталья Хорева. До этого она занимала пост заместителя министра здравоохранения России», — сообщает портал «РБК». 

Юрий Валяев руководил ГУ МВД по Пермскому краю с апреля 2011 года по март 2014 года, после чего перешел на должность начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ. С сентября 2020 года он представлял интересы исполнительной власти Еврейской автономной области в Совете Федерации.

© Служба новостей «URA.RU»
