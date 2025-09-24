Экс-глава пермской полиции Юрий Валяев лишился поста сенатора

Юрий Валяев более не занимает должность сенатора — представителя исполнительной власти Еврейской автономной области в Совете Федерации. Ранее он возглавлял ГУ МВД по Пермскому краю.
«Новым представителем исполнительной власти от этого субъекта РФ в Совете Федерации назначена Наталья Хорева. До этого она занимала пост заместителя министра здравоохранения России», — сообщает портал «РБК».
Юрий Валяев руководил ГУ МВД по Пермскому краю с апреля 2011 года по март 2014 года, после чего перешел на должность начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ. С сентября 2020 года он представлял интересы исполнительной власти Еврейской автономной области в Совете Федерации.
