В Пермском крае задержана 37-летняя местная жительница по подозрению в поджоге дома бывшего мужа, совершенном на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
«Следователь Чернушинского межрайонного следственного отдела СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Задержана подозреваемая — 37-летняя местная жительница», — говорится на странице во «ВКонтакте» СУ СКР России по Пермскому краю.
По данным следствия, ночью на почве ревности женщина подожгла дом, где проживает ее бывший муж. В результате пожара, который ликвидировали сотрудники МЧС, сгорели веранда и часть кровли здания. Мужчины в момент происшествия в доме не было.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Ранее в Пермском крае уже возбуждались уголовные дела по фактам покушения на убийство на почве личных конфликтов между бывшими супругами. Так, в июне 2025 года местного жителя обвиняли в попытке расправы над экс-женой и ее новой семьей с применением радиопомех и насилия.
