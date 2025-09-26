26 сентября 2025

Пермячка попыталась сжечь заживо бывшего мужа. Фото

В Прикамье на женщину завели дело после поджога дома экс-мужа из-за ревности
© Служба новостей «URA.RU»
Женщина подожгла дом ночью
Женщина подожгла дом ночью

В Пермском крае задержана 37-летняя местная жительница по подозрению в поджоге дома бывшего мужа, совершенном на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления. 

«Следователь Чернушинского межрайонного следственного отдела СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Задержана подозреваемая — 37-летняя местная жительница», — говорится на странице во «ВКонтакте» СУ СКР России по Пермскому краю.

По данным следствия, ночью на почве ревности женщина подожгла дом, где проживает ее бывший муж. В результате пожара, который ликвидировали сотрудники МЧС, сгорели веранда и часть кровли здания. Мужчины в момент происшествия в доме не было.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Пермском крае уже возбуждались уголовные дела по фактам покушения на убийство на почве личных конфликтов между бывшими супругами. Так, в июне 2025 года местного жителя обвиняли в попытке расправы над экс-женой и ее новой семьей с применением радиопомех и насилия.

Женщина попыталась сжечь дом бывшего мужа
Женщина попыталась сжечь дом бывшего мужа
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
