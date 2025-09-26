26 сентября 2025

Паразиты продолжают атаковать: в Пермском крае выросло число пострадавших от клещей

В Прикамье количество пострадавших от укусов клещей приблизилось к 28 тысячам
Клещи нападают на взрослых и детей
В Пермском крае с начала сезона зарегистрировано почти 28 тысяч случаев укусов клещей. Такие данные на конец сентября приводит пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В медицинских организациях Прикамья по поводу присасывания клещей зарегистрировано 27 908 обращений граждан. В том числе — 4586 обращений, в связи с нападением клещей на детей», — указано на сайте ведомства.

Больше всего обращений поступило из Пермского района, Перми, Краснокамского, Добрянского и Соликамского округов, а также из города Березники. По данным экспертов, основная часть укусов зафиксирована в лесных массивах (57,5%), еще около 20% случаев произошли на придомовых участках и столько же — при посещении частных садов.

Среди исследованных насекомых у 3,2% обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), у 0,3% — моноцитарного эрлихиоза человека. URA.RU уже рассказывало, что клещи резко увеличили свою активность в начале сентября.

