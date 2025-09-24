24 сентября 2025

Два федеральных министра посетят пермский университет в октябре

Визит Максима Решетникова запланирован на начало октября
Визит Максима Решетникова запланирован на начало октября

В октябре с визитом в Пермь прилетят министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр образования России Валерий Фальков. Они намерены посетить Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к вузу.

«Визит Решетникова и Фалькова в Пермь намечен на 10 октября. Оба они проведут лекцию в классическом университете», — уточнил собеседник агентства.

Тема выступления министров пока не раскрывается. URA.RU направило запрос в пресс-службу Правительства РФ, а также в пресс-службу вуза. Ответы ожидаются.

