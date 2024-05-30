30 мая 2024

В Тюменской области похоронили стрелка, погибшего на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец погиб в апреле 2024 года
Боец погиб в апреле 2024 года Фото:

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) простились с рядовым Ильей Михайловым. Мужчина погиб, выполняя боевое задание в зоне проведения специальной военной операции. О его гибели сообщила районная администрация.

«В деревне Большой Хутор Нижнетавдинского района 31 мая простились с участником специальной военной операции, стрелком стрелкового батальона, рядовым Михайловым Ильей. Он погиб 2 апреля, проявив мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики, верный присяге и братьям по оружию», — сообщили в администрации.

Мужчина отправился на СВО служить по контракту. В феврале 2024 года он отправился в место проведения спецоперации.

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В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) простились с рядовым Ильей Михайловым. Мужчина погиб, выполняя боевое задание в зоне проведения специальной военной операции. О его гибели сообщила районная администрация. «В деревне Большой Хутор Нижнетавдинского района 31 мая простились с участником специальной военной операции, стрелком стрелкового батальона, рядовым Михайловым Ильей. Он погиб 2 апреля, проявив мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики, верный присяге и братьям по оружию», — сообщили в администрации. Мужчина отправился на СВО служить по контракту. В феврале 2024 года он отправился в место проведения спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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