В Тюменской области похоронили стрелка, погибшего на СВО

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) простились с рядовым Ильей Михайловым. Мужчина погиб, выполняя боевое задание в зоне проведения специальной военной операции. О его гибели сообщила районная администрация.
«В деревне Большой Хутор Нижнетавдинского района 31 мая простились с участником специальной военной операции, стрелком стрелкового батальона, рядовым Михайловым Ильей. Он погиб 2 апреля, проявив мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики, верный присяге и братьям по оружию», — сообщили в администрации.
Мужчина отправился на СВО служить по контракту. В феврале 2024 года он отправился в место проведения спецоперации.
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