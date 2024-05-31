В Госдуму внесут законопроект о новой выплате в День защиты детей

Законопроект о ежегодной выплате в День защиты детей собирается внести в Госдуму глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта.
«Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей устанавливается в размере 20% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. Выплата будет предоставляться родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет с 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.
Ранее в Минфине заявили, что семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов, смогут рассчитывать на кэшбек по НДФЛ. В ведомстве отметили, что что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки.
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