31 мая 2024

В Госдуму внесут законопроект о новой выплате в День защиты детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме предложили материально поддержать семьи в День защиты детей
В Госдуме предложили материально поддержать семьи в День защиты детей Фото:

Законопроект о ежегодной выплате в День защиты детей собирается внести в Госдуму глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта.

«Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей устанавливается в размере 20% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. Выплата будет предоставляться родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет с 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Ранее в Минфине заявили, что семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов, смогут рассчитывать на кэшбек по НДФЛ. В ведомстве отметили, что что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки.

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Законопроект о ежегодной выплате в День защиты детей собирается внести в Госдуму глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта. «Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей устанавливается в размере 20% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. Выплата будет предоставляться родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет с 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. Ранее в Минфине заявили, что семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов, смогут рассчитывать на кэшбек по НДФЛ. В ведомстве отметили, что что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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