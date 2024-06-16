16 июня 2024

Автомобили инвалидов защитят от эвакуации

Нилов предложил запретить эвакуировать на штрафстоянку машины инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Авто предлагается перемещать на ближайшее место, где оно не будет нарушать правила
Авто предлагается перемещать на ближайшее место, где оно не будет нарушать правила Фото:

Припаркованные с нарушениями автомобили инвалидов необходимо не эвакуировать, а перемещать в ближайшее подходящее место, где они не будут препятствовать движению. С таким предложением выступил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

«Ярослав Нилов (ЛДПР) вчера внес в Госдуму проект поправок к статье 27.13 КоАП. Он предложил скорректировать норму, добавив примечание, согласно которому машина с опознавательным знаком „Инвалид“ перемещается не на штрафстоянку, а в ближайшее подходящее место», — передает «Коммерсант» подробности инициативы.

Нилов объяснил свое предложение тем, что инвалидам очень затруднительно и дорогостояще искать свой автомобиль после эвакуации, пишет газета. Он добавил, что часто запрещающие знаки ставятся там, где еще вчера стоянка была разрешена и люди оставляют авто на привычном месте, а после его не обнаруживают. Особенно не легко в такой ситуации колясочникам, которые часто не могут передвигаться без своей машины, передает "Коммерсант".

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта должностных лиц будут штрафовать. Размер денежного взыскания составляет до 30 тысяч рублей. Также согласно изменениям, теперь запрещено высаживать и несовершеннолетних детей.

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Припаркованные с нарушениями автомобили инвалидов необходимо не эвакуировать, а перемещать в ближайшее подходящее место, где они не будут препятствовать движению. С таким предложением выступил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов. «Ярослав Нилов (ЛДПР) вчера внес в Госдуму проект поправок к статье 27.13 КоАП. Он предложил скорректировать норму, добавив примечание, согласно которому машина с опознавательным знаком „Инвалид“ перемещается не на штрафстоянку, а в ближайшее подходящее место», — передает «Коммерсант» подробности инициативы. Нилов объяснил свое предложение тем, что инвалидам очень затруднительно и дорогостояще искать свой автомобиль после эвакуации, пишет газета. Он добавил, что часто запрещающие знаки ставятся там, где еще вчера стоянка была разрешена и люди оставляют авто на привычном месте, а после его не обнаруживают. Особенно не легко в такой ситуации колясочникам, которые часто не могут передвигаться без своей машины, передает "Коммерсант". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта должностных лиц будут штрафовать. Размер денежного взыскания составляет до 30 тысяч рублей. Также согласно изменениям, теперь запрещено высаживать и несовершеннолетних детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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