«Уральские авиалинии» подтвердили неисправность самолета Анталья — Челябинск

Причиной задержки рейса Анталья — Челябинск на 12 часов 20 июня стала поломка самолета. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уральские Авиалинии».
«Время вылета рейса по маршруту Анталья — Челябинск было перенесено в связи с технической неисправностью воздушного судна. Пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены горячим питанием и напитками», — сообщили URA.RU в компании.
Вылет самолета Анталья — Челябинск перенесли на 12 часов. На это же время задержали обратный рейс. Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно уже отправлено в Челябинск.
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