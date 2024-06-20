«Уральские авиалинии» подтвердили неисправность самолета Анталья — Челябинск

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Компания перенесла вылет рейса из-за неисправности судна
Компания перенесла вылет рейса из-за неисправности судна Фото:

Причиной задержки рейса Анталья — Челябинск на 12 часов 20 июня стала поломка самолета. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уральские Авиалинии».

«Время вылета рейса по маршруту Анталья — Челябинск было перенесено в связи с технической неисправностью воздушного судна. Пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены горячим питанием и напитками», — сообщили URA.RU в компании.

Вылет самолета Анталья — Челябинск перенесли на 12 часов. На это же время задержали обратный рейс. Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно уже отправлено в Челябинск.

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Причиной задержки рейса Анталья — Челябинск на 12 часов 20 июня стала поломка самолета. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уральские Авиалинии». «Время вылета рейса по маршруту Анталья — Челябинск было перенесено в связи с технической неисправностью воздушного судна. Пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены горячим питанием и напитками», — сообщили URA.RU в компании. Вылет самолета Анталья — Челябинск перенесли на 12 часов. На это же время задержали обратный рейс. Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно уже отправлено в Челябинск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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