19 июня 2024

Перелеты между Челябинском и Турцией задержали на 12 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылеты по рейсу Анталья - Челябинск задержали на 12 часов
Вылеты по рейсу Анталья - Челябинск задержали на 12 часов Фото:

Рейсы из Челябинска в Анталью (Турция) и обратно задержали более чем на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Курчатова, туристы должны были вернуться в Челябинск 20 июня в 2:10, однако самолет приземлится не раньше 13:45.

«По расписанию, рейс Анталья — Челябинск должен был совершить посадку в 2:10 20 июля. Расчетное время составило 13:45. Та же ситуация с самолетом Челябинск — Анталья. Вылет запланирован на 3:35, расчетное время — 15:00», — сообщается на сайте аэропорта.

URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта. На звонок корреспондента ответа не последовало.

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Рейсы из Челябинска в Анталью (Турция) и обратно задержали более чем на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Курчатова, туристы должны были вернуться в Челябинск 20 июня в 2:10, однако самолет приземлится не раньше 13:45. «По расписанию, рейс Анталья — Челябинск должен был совершить посадку в 2:10 20 июля. Расчетное время составило 13:45. Та же ситуация с самолетом Челябинск — Анталья. Вылет запланирован на 3:35, расчетное время — 15:00», — сообщается на сайте аэропорта. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта. На звонок корреспондента ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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