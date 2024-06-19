Перелеты между Челябинском и Турцией задержали на 12 часов

Рейсы из Челябинска в Анталью (Турция) и обратно задержали более чем на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Курчатова, туристы должны были вернуться в Челябинск 20 июня в 2:10, однако самолет приземлится не раньше 13:45.
«По расписанию, рейс Анталья — Челябинск должен был совершить посадку в 2:10 20 июля. Расчетное время составило 13:45. Та же ситуация с самолетом Челябинск — Анталья. Вылет запланирован на 3:35, расчетное время — 15:00», — сообщается на сайте аэропорта.
URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта. На звонок корреспондента ответа не последовало.
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