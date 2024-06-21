Арестович* признал успешной стратегию Путина по Украине

Слабым местом Украины является внутренняя организация страны. Об этом сообщил политик и блогер Алексей Арестович (внесен в списки террористов и экстремистов в РФ). По его мнению, ВС РФ имеет все шансы на успех в российско-украинском конфликте.
«Слабым местом Украины является наша внутренняя организация. <...> Поэтому стратегия [президента РФ Владимира] Путина имеет все шансы на успех. Через полгода, заплатив еще десятками тысяч жизней и разрушив экономику, не пора бы остановиться здесь?» — заявил Арестович. Об этом он сообщил во время интервью с российской журналисткой Ксенией Собчак. Соответсвующее видео расположено на youtube-канале «Осторожно: Собчак».
Под стратегией Путина украинский политик имел в виду предоставленные российским лидером условия для прекращения конфликта: Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что если Украина откажется от предложения Путина по урегулированию конфликта, то следующие условия будут более жесткие.
*Алексей Арестович внесен в списки террористов и экстремистов в РФ
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