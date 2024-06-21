Арестович* признал успешной стратегию Путина по Украине

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Слабым местом Украины является внутренняя организация страны, заявил Арестович*
Слабым местом Украины является внутренняя организация страны, заявил Арестович* Фото:

Слабым местом Украины является внутренняя организация страны. Об этом сообщил политик и блогер Алексей Арестович (внесен в списки террористов и экстремистов в РФ). По его мнению, ВС РФ имеет все шансы на успех в российско-украинском конфликте. 

«Слабым местом Украины является наша внутренняя организация. <...> Поэтому стратегия [президента РФ Владимира] Путина имеет все шансы на успех. Через полгода, заплатив еще десятками тысяч жизней и разрушив экономику, не пора бы остановиться здесь?» — заявил Арестович. Об этом он сообщил во время интервью с российской журналисткой Ксенией Собчак. Соответсвующее видео расположено на youtube-канале «Осторожно: Собчак». 

Под стратегией Путина украинский политик имел в виду предоставленные российским лидером условия для прекращения конфликта: Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что если Украина откажется от предложения Путина по урегулированию конфликта, то следующие условия будут более жесткие

*Алексей Арестович внесен в списки террористов и экстремистов в РФ

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Слабым местом Украины является внутренняя организация страны. Об этом сообщил политик и блогер Алексей Арестович (внесен в списки террористов и экстремистов в РФ). По его мнению, ВС РФ имеет все шансы на успех в российско-украинском конфликте.  «Слабым местом Украины является наша внутренняя организация. <...> Поэтому стратегия [президента РФ Владимира] Путина имеет все шансы на успех. Через полгода, заплатив еще десятками тысяч жизней и разрушив экономику, не пора бы остановиться здесь?» — заявил Арестович. Об этом он сообщил во время интервью с российской журналисткой Ксенией Собчак. Соответсвующее видео расположено на youtube-канале «Осторожно: Собчак».  Под стратегией Путина украинский политик имел в виду предоставленные российским лидером условия для прекращения конфликта: Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что если Украина откажется от предложения Путина по урегулированию конфликта, то следующие условия будут более жесткие.  *Алексей Арестович внесен в списки террористов и экстремистов в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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