Королева шансона Ирина Круг приедет с концертом в ХМАО

Вдова шансонье Михаила Круга Ирина споет хиты на концертах в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Круг выступит с концертами в ХМАО осенью
Ирина Круг выступит с концертами в ХМАО осенью Фото:

Певица Ирина Круг, которую в народе называют королевой шансона, приедет с гастролями в ХМАО. Концерты эстрадной звезды пройдут в Сургуте и Нижневартовске. Информация об этом размещена на сайте артистки.

«Ближайшие концерты Ирины Круг в сентябре: Нижневартовск, Сургут», — следует из гастрольного тура певицы. Артистка споет как давние хиты, так и новый сингл. В ХМАО Круг также привезет своего сына Александра.

С 2002 года певица стала вдовой после смерти ее мужа — легендарного шансонье Михаила Круга. Недавно артистка заявила, что ищет новую любовь.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в ХМАО рок-группы «Ария». Выступление состоится в сентябре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Ирина Круг, которую в народе называют королевой шансона, приедет с гастролями в ХМАО. Концерты эстрадной звезды пройдут в Сургуте и Нижневартовске. Информация об этом размещена на сайте артистки. «Ближайшие концерты Ирины Круг в сентябре: Нижневартовск, Сургут», — следует из гастрольного тура певицы. Артистка споет как давние хиты, так и новый сингл. В ХМАО Круг также привезет своего сына Александра. С 2002 года певица стала вдовой после смерти ее мужа — легендарного шансонье Михаила Круга. Недавно артистка заявила, что ищет новую любовь. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в ХМАО рок-группы «Ария». Выступление состоится в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...