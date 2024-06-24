Королева шансона Ирина Круг приедет с концертом в ХМАО

Певица Ирина Круг, которую в народе называют королевой шансона, приедет с гастролями в ХМАО. Концерты эстрадной звезды пройдут в Сургуте и Нижневартовске. Информация об этом размещена на сайте артистки.
«Ближайшие концерты Ирины Круг в сентябре: Нижневартовск, Сургут», — следует из гастрольного тура певицы. Артистка споет как давние хиты, так и новый сингл. В ХМАО Круг также привезет своего сына Александра.
С 2002 года певица стала вдовой после смерти ее мужа — легендарного шансонье Михаила Круга. Недавно артистка заявила, что ищет новую любовь.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в ХМАО рок-группы «Ария». Выступление состоится в сентябре.
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