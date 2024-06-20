В Сургуте с концертом выступит рок-группа «Ария»

Легендарная рок-группа «Ария» выступит с концертом в Сургуте (ХМАО). Выступление пройдет в сентябре. Информация о гастролях размещена на сайте артистов.
«Основой концертных программ тура стали редко исполняемые композиции всех периодов. Для максимально полного "погружения" и создания атмосферы "живого" концерта, впервые за много лет все концерты тура проходят строго на клубных площадках, без "сидячих" залов», — говорится в афише.
Также в Сургуте выступит звезда TikTok и певец Amirchik. Он станет хедлайнером городского выпускного бала.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем в Сургуте концерте рэп-исполнителя и звезды телешоу «Дом-2» Николая Должанского. Артист пообещал сургутянам много шутить на своем выступлении.
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