В Сургуте с концертом выступит рок-группа «Ария»

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Концерт рок-группы "Ария" в Сургуте пройдет в сентябре
Концерт рок-группы "Ария" в Сургуте пройдет в сентябре Фото:

Легендарная рок-группа «Ария» выступит с концертом в Сургуте (ХМАО). Выступление пройдет в сентябре. Информация о гастролях размещена на сайте артистов.

«Основой концертных программ тура стали редко исполняемые композиции всех периодов. Для максимально полного "погружения" и создания атмосферы "живого" концерта, впервые за много лет все концерты тура проходят строго на клубных площадках, без "сидячих" залов», — говорится в афише.

Также в Сургуте выступит звезда TikTok и певец Amirchik. Он станет хедлайнером городского выпускного бала.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем в Сургуте концерте рэп-исполнителя и звезды телешоу «Дом-2» Николая Должанского. Артист пообещал сургутянам много шутить на своем выступлении.

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Легендарная рок-группа «Ария» выступит с концертом в Сургуте (ХМАО). Выступление пройдет в сентябре. Информация о гастролях размещена на сайте артистов. «Основой концертных программ тура стали редко исполняемые композиции всех периодов. Для максимально полного "погружения" и создания атмосферы "живого" концерта, впервые за много лет все концерты тура проходят строго на клубных площадках, без "сидячих" залов», — говорится в афише. Также в Сургуте выступит звезда TikTok и певец Amirchik. Он станет хедлайнером городского выпускного бала. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем в Сургуте концерте рэп-исполнителя и звезды телешоу «Дом-2» Николая Должанского. Артист пообещал сургутянам много шутить на своем выступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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