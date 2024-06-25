В Перми квартиры в новостройках уменьшились и резко подорожали

Квартиры в новостройках Перми подорожали на 12,6% и сократились в размерах

25 июня 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Квартиры стали дороже в среднем на 700 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С мая 2023 года по май 2024 года квартиры на первичном рынке Перми в среднем подорожали на 700 тысяч рублей. При этом их площадь сократилась на 6,5%, рассказали URA.RU в пресс-службе аналитического сервиса «Объектив.рф». «Стоимость среднего лота в новостройке Перми за год выросла на 12,6%: год назад новую квартиру можно было купить за 5,97 млн рублей, а сейчас показатель вырос до 6,72 млн рублей. В то же время площадь средней квартиры в мае 2024 года составила 50,2 квадратных метра — это на 6,5% меньше, чем годом ранее», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что больше всего в цене выросли четырехкомнатные квартиры — на 47,3%. Затем идут «трешки» — на 29,9%. «Двушки» подорожали на 15,5%. Однокомнатные выросли в цене на 11,9%. Меньше всего стоимость увеличилась на студии — на 4,3%. При этом они сократились в размерах больше всего — на 13,6%. Также отрицательную динамику показали однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. А четырехкомнатные за год стали дороже на 7,8%. По словам аналитика Российской гильдии риэлторов, руководителя Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксении Чернецкой, причина роста цен кроется в сохранении ключевой ставки Центрального Банка России и общей инфляции. Кроме этого, строительная отрасль столкнулась с серьезным дефицитом кадров, а спрос на пермские новостройки заметно вырос в преддверии отмены программ льготной ипотеки, что тоже сказалось на формировании стоимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С мая 2023 года по май 2024 года квартиры на первичном рынке Перми в среднем подорожали на 700 тысяч рублей. При этом их площадь сократилась на 6,5%, рассказали URA.RU в пресс-службе аналитического сервиса «Объектив.рф». «Стоимость среднего лота в новостройке Перми за год выросла на 12,6%: год назад новую квартиру можно было купить за 5,97 млн рублей, а сейчас показатель вырос до 6,72 млн рублей. В то же время площадь средней квартиры в мае 2024 года составила 50,2 квадратных метра — это на 6,5% меньше, чем годом ранее», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что больше всего в цене выросли четырехкомнатные квартиры — на 47,3%. Затем идут «трешки» — на 29,9%. «Двушки» подорожали на 15,5%. Однокомнатные выросли в цене на 11,9%. Меньше всего стоимость увеличилась на студии — на 4,3%. При этом они сократились в размерах больше всего — на 13,6%. Также отрицательную динамику показали однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. А четырехкомнатные за год стали дороже на 7,8%. По словам аналитика Российской гильдии риэлторов, руководителя Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксении Чернецкой, причина роста цен кроется в сохранении ключевой ставки Центрального Банка России и общей инфляции. Кроме этого, строительная отрасль столкнулась с серьезным дефицитом кадров, а спрос на пермские новостройки заметно вырос в преддверии отмены программ льготной ипотеки, что тоже сказалось на формировании стоимости.