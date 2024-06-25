Эксперты назвали самые популярные китайские автомобили в ЯНАО

Haval и Geely стали самыми покупаемыми китайскими машинами в ЯНАО

26 июня 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Haval Jolion и Haval Dargo популярные среди ямальцев машины Фото: Сергей Русанов © URA.RU С начала года в ЯНАО на 26% увеличились продажи китайских машин. Чаще всего в округе приобретали автомобили марки Haval и Geely. Какие модели вызвали наибольшее доверие ямальцев URA.RU рассказали эксперты автомобильного рынка. «За первые пять месяцев 2024 года среди новых автомобилей самыми популярными моделями китайских марок в регионе стали Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval Dargo, Haval M6 и Changan CS55 Plus», — отметили специалисты «Авто.ру». Данные модели продемонстрировали надежность в эксплуатации, хорошие комплектации и безопасность. Эксперты подчеркнули, что все перечисленные модели являются кроссоверами с полным приводом и повышенным клиренсом, что немаловажно для региона с большим количеством снега и наличием бездорожья. «Немаловажным фактором выбора этих автомобилей жителями Ямала стало наличие официальных дилеров и сервисных центров в ЯНАО, а также отсутствие альтернатив на рынке по соотношению цена/качество», — рассказал агентству аналитик авторынка. Цены на Haval, Geely и Changan стартуют от в ЯНАО от 2,5 млн рублей. Однако официальные дилеры предлагают скидки, которые могут доходить до 200 тысяч рублей, также ряд моделей можно приобрести с использованием льготных автокредитов. Ранее URA.RU рассказывало об основных недостатках китайского автопрома в условиях низких температур Ямала. Основными проблемами китайских машин зимой стали слабые аккумуляторы, сенсорные экраны и выходящая из строя электроника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала года в ЯНАО на 26% увеличились продажи китайских машин. Чаще всего в округе приобретали автомобили марки Haval и Geely. Какие модели вызвали наибольшее доверие ямальцев URA.RU рассказали эксперты автомобильного рынка. «За первые пять месяцев 2024 года среди новых автомобилей самыми популярными моделями китайских марок в регионе стали Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval Dargo, Haval M6 и Changan CS55 Plus», — отметили специалисты «Авто.ру». Данные модели продемонстрировали надежность в эксплуатации, хорошие комплектации и безопасность. Эксперты подчеркнули, что все перечисленные модели являются кроссоверами с полным приводом и повышенным клиренсом, что немаловажно для региона с большим количеством снега и наличием бездорожья. «Немаловажным фактором выбора этих автомобилей жителями Ямала стало наличие официальных дилеров и сервисных центров в ЯНАО, а также отсутствие альтернатив на рынке по соотношению цена/качество», — рассказал агентству аналитик авторынка. Цены на Haval, Geely и Changan стартуют от в ЯНАО от 2,5 млн рублей. Однако официальные дилеры предлагают скидки, которые могут доходить до 200 тысяч рублей, также ряд моделей можно приобрести с использованием льготных автокредитов. Ранее URA.RU рассказывало об основных недостатках китайского автопрома в условиях низких температур Ямала. Основными проблемами китайских машин зимой стали слабые аккумуляторы, сенсорные экраны и выходящая из строя электроника.