Вода в вышедших из берегов челябинских реках начала спадать

Вода в вышедших из берегов реках Челябинской области начала спадать к 1 июля

01 июля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

В ближайшие сутки уровень воды в челябинских реках будет непредсказуемо колебаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Интенсивность подъема уровня рек после затяжных ливней в Челябинской области снизилась. Об этом сообщили 1 июля URA.RU в региональном гидрометцентре. «На большинстве рек области 29—30 июня прошел дождевой паводок. Подъем уровня воды регистрировался от 30 до 230 см за сутки. Максимальный подъем уровня зафиксирован 30 июня на реке Юрюзань в поселке Вязовая — 230 см за сутки. Также на 19 см была превышена отметка неблагоприятного явления (359 см)», — пояснили в региональном ЦГМС. В нацпарках «Зигальга» Катав-Ивановского района и «Таганай» под Златоустом) реки вышли из берегов, затопив туристические тропы и сделав непроходимыми часть маршрутов. Река Катав после продолжительных ливней подтопила село Орловка в Катав-Ивановском районе, а река Юрюзань затопила и повредила мост в том же районе. К 1 июля на большинстве рек отмечался подъем уровней воды до 34 см за сутки. Сейчас интенсивность подъема снижается, дождевой паводок идет на спад. Однако в июля на большинстве рек отмечался подъем уровней воды до 34 см за сутки. Интенсивность подъема снижается, дождевой паводок идет на спад. Однако в в ближайшие сутки ожидается неустойчивый гидрологический режим, когда уровень воды в реках может колебаться и в сторону повышения, и в сторону понижения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интенсивность подъема уровня рек после затяжных ливней в Челябинской области снизилась. Об этом сообщили 1 июля URA.RU в региональном гидрометцентре. «На большинстве рек области 29—30 июня прошел дождевой паводок. Подъем уровня воды регистрировался от 30 до 230 см за сутки. Максимальный подъем уровня зафиксирован 30 июня на реке Юрюзань в поселке Вязовая — 230 см за сутки. Также на 19 см была превышена отметка неблагоприятного явления (359 см)», — пояснили в региональном ЦГМС. В нацпарках «Зигальга» Катав-Ивановского района и «Таганай» под Златоустом) реки вышли из берегов, затопив туристические тропы и сделав непроходимыми часть маршрутов. Река Катав после продолжительных ливней подтопила село Орловка в Катав-Ивановском районе, а река Юрюзань затопила и повредила мост в том же районе. К 1 июля на большинстве рек отмечался подъем уровней воды до 34 см за сутки. Сейчас интенсивность подъема снижается, дождевой паводок идет на спад. Однако в июля на большинстве рек отмечался подъем уровней воды до 34 см за сутки. Интенсивность подъема снижается, дождевой паводок идет на спад. Однако в в ближайшие сутки ожидается неустойчивый гидрологический режим, когда уровень воды в реках может колебаться и в сторону повышения, и в сторону понижения.