В Челябинске отменили заезд четырех отрядов в детский лагерь

02 июля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Около 90 детей вынуждены возвращать путевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 2 июля отменили смену экологов в детском лагере «Лесная поляна», который располагается в поселке Каштак. Об этом сообщило руководство лагеря на своей официальной странице. «Уважаемые родители! Мы приняли непростое для нас решение: заезд детей экологического сбора в лагерь отменен», — сообщило руководство лагеря на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В администрации лагеря заявили, что все деньги за путевки будут возвращены в полном объеме. По словам родителей, путевка стоила 21 тысячу рублей за 18 дней. Заезд должен был состояться 1 июня, но по техническим причинам он был перенесен на неопределенное время, а затем отменен. Родители уверены, что смену для почти 90 человек, которые ежегодно размещаются в четырех отрядах экологов, отменили из-за детей, которые не смогли своевременно вернуться в Белгородскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 2 июля отменили смену экологов в детском лагере «Лесная поляна», который располагается в поселке Каштак. Об этом сообщило руководство лагеря на своей официальной странице. «Уважаемые родители! Мы приняли непростое для нас решение: заезд детей экологического сбора в лагерь отменен», — сообщило руководство лагеря на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В администрации лагеря заявили, что все деньги за путевки будут возвращены в полном объеме. По словам родителей, путевка стоила 21 тысячу рублей за 18 дней. Заезд должен был состояться 1 июня, но по техническим причинам он был перенесен на неопределенное время, а затем отменен. Родители уверены, что смену для почти 90 человек, которые ежегодно размещаются в четырех отрядах экологов, отменили из-за детей, которые не смогли своевременно вернуться в Белгородскую область.