В Челябинске отменили заезд четырех отрядов в детский лагерь

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Около 90 детей вынуждены возвращать путевки Фото:

В Челябинске 2 июля отменили смену экологов в детском лагере «Лесная поляна», который располагается в поселке Каштак. Об этом сообщило руководство лагеря на своей официальной странице.

«Уважаемые родители! Мы приняли непростое для нас решение: заезд детей экологического сбора в лагерь отменен», — сообщило руководство лагеря на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В администрации лагеря заявили, что все деньги за путевки будут возвращены в полном объеме. По словам родителей, путевка стоила 21 тысячу рублей за 18 дней. Заезд должен был состояться 1 июня, но по техническим причинам он был перенесен на неопределенное время, а затем отменен.

Родители уверены, что смену для почти 90 человек, которые ежегодно размещаются в четырех отрядах экологов, отменили из-за детей, которые не смогли своевременно вернуться в Белгородскую область.

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В Челябинске 2 июля отменили смену экологов в детском лагере «Лесная поляна», который располагается в поселке Каштак. Об этом сообщило руководство лагеря на своей официальной странице. «Уважаемые родители! Мы приняли непростое для нас решение: заезд детей экологического сбора в лагерь отменен», — сообщило руководство лагеря на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В администрации лагеря заявили, что все деньги за путевки будут возвращены в полном объеме. По словам родителей, путевка стоила 21 тысячу рублей за 18 дней. Заезд должен был состояться 1 июня, но по техническим причинам он был перенесен на неопределенное время, а затем отменен. Родители уверены, что смену для почти 90 человек, которые ежегодно размещаются в четырех отрядах экологов, отменили из-за детей, которые не смогли своевременно вернуться в Белгородскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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