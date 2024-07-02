В Челябинске отменили заезд четырех отрядов в детский лагерь

В Челябинске 2 июля отменили смену экологов в детском лагере «Лесная поляна», который располагается в поселке Каштак. Об этом сообщило руководство лагеря на своей официальной странице.
«Уважаемые родители! Мы приняли непростое для нас решение: заезд детей экологического сбора в лагерь отменен», — сообщило руководство лагеря на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
В администрации лагеря заявили, что все деньги за путевки будут возвращены в полном объеме. По словам родителей, путевка стоила 21 тысячу рублей за 18 дней. Заезд должен был состояться 1 июня, но по техническим причинам он был перенесен на неопределенное время, а затем отменен.
Родители уверены, что смену для почти 90 человек, которые ежегодно размещаются в четырех отрядах экологов, отменили из-за детей, которые не смогли своевременно вернуться в Белгородскую область.
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