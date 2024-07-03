В Тюмени задержали наркодилера с Лесобазы. Видео

В Тюмени задержан наркодилер с килограммом мефедрона
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Мужчину отправили под арест
Мужчину отправили под арест Фото:

В Тюмени на Лесобазе задержали наркодилера, который собирался распространить в городе почти килограмм наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

«В Тюмени сотрудники полиции пресекли сбыт местным жителем почти килограмма мефедрона. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1985 года рождения, был задержан в районе Лесобаза. В ходе обыска его квартиры на улице Домостроителей обнаружено 40 полимерных пакетов с „синтетикой“, электронные весы, упаковочный материал», — сообщает «МВД Медиа».

По признанию самого тюменца, запрещенные вещества он приобрел в интернете. Он собирался спрятать наркотик в тайниках на территории города. 

Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Тюмени на Лесобазе задержали наркодилера, который собирался распространить в городе почти килограмм наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». «В Тюмени сотрудники полиции пресекли сбыт местным жителем почти килограмма мефедрона. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1985 года рождения, был задержан в районе Лесобаза. В ходе обыска его квартиры на улице Домостроителей обнаружено 40 полимерных пакетов с „синтетикой“, электронные весы, упаковочный материал», — сообщает «МВД Медиа». По признанию самого тюменца, запрещенные вещества он приобрел в интернете. Он собирался спрятать наркотик в тайниках на территории города.  Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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