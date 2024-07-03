В Тюмени на Лесобазе задержали наркодилера, который собирался распространить в городе почти килограмм наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».
«В Тюмени сотрудники полиции пресекли сбыт местным жителем почти килограмма мефедрона. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1985 года рождения, был задержан в районе Лесобаза. В ходе обыска его квартиры на улице Домостроителей обнаружено 40 полимерных пакетов с „синтетикой“, электронные весы, упаковочный материал», — сообщает «МВД Медиа».
По признанию самого тюменца, запрещенные вещества он приобрел в интернете. Он собирался спрятать наркотик в тайниках на территории города.
Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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