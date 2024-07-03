В ЯНАО ищут десятилетнего мальчика, который ушел из дома

Матвей Андреев ушел из дома вечером 3 июля и не вернулся
В Ноябрьске (ЯНАО) пропал десятилетний мальчик. Муниципальный отдел полиции и соцсети сообщают, что несовершеннолетний ушел из дома вечером 3 июля.
«В вечернее время 03.07.2024 года ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в местном telegram-канале «NSK».
Информация обновлена: ребенок найден, жив. Подробности уточняем.
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