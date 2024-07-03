03 июля 2024

В ЯНАО ищут десятилетнего мальчика, который ушел из дома

Полиция ЯНАО ищет пропавшего в Ноябрьске подростка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матвей Андреев ушел из дома вечером 3 июля и не вернулся
Матвей Андреев ушел из дома вечером 3 июля и не вернулся Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) пропал десятилетний мальчик. Муниципальный отдел полиции и соцсети сообщают, что несовершеннолетний ушел из дома вечером 3 июля.

«В вечернее время 03.07.2024 года ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в местном telegram-канале «NSK».

Информация обновлена: ребенок найден, жив. Подробности уточняем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) пропал десятилетний мальчик. Муниципальный отдел полиции и соцсети сообщают, что несовершеннолетний ушел из дома вечером 3 июля. «В вечернее время 03.07.2024 года ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в местном telegram-канале «NSK». Информация обновлена: ребенок найден, жив. Подробности уточняем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...