В ХМАО мужчина устроил стрельбу, есть жертвы

В Югорске (ХМАО) 6 июля на улице Попова произошла стрельба. Местный житель из-за личной неприязни взялся за оружие и несколько раз выстрелил в оппонента. По информации окружного УМВД, стрелявший задержан, а пострадавший получил травмы.
«6 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе спортплощадки на улице Попова слышны выстрелы. Между двумя местными жителями произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате 30-летний мужчина несколько раз выстрелил в оппонента, причинив ему телесные повреждения. В настоящее время злоумышленник задержан», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Оружие было изъято и отправлено на экспертизу. Отмечается, что выстрелы совершены из травматического пистолета. В ведомстве возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ведется расследование.
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