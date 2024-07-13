В Кремле дали оценку словам Буданова* о попытках покушения на Путина

Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о том, что Киев совершал безуспешные попытки покушения на Путина.
«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — рассказал Песков telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление Буданова о попытках покушения на Путина.
Ранее Кирилл Буданов заявил, что на президента России Киевом совершались попытки покушения, но все они были безуспешными. Глава ГУР Украины сообщил об этом в интервью украинскому изданию, однако не привел доказательств.
* Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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