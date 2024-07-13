В Кремле дали оценку словам Буданова* о попытках покушения на Путина

Песков: угрозы Киева очевидны, безопасность Путина — на должном уровне

13 июля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Угрозы от киевского режима очевидны, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о том, что Киев совершал безуспешные попытки покушения на Путина. «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — рассказал Песков telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление Буданова о попытках покушения на Путина. Ранее Кирилл Буданов заявил, что на президента России Киевом совершались попытки покушения, но все они были безуспешными. Глава ГУР Украины сообщил об этом в интервью украинскому изданию, однако не привел доказательств. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о том, что Киев совершал безуспешные попытки покушения на Путина. «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — рассказал Песков telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление Буданова о попытках покушения на Путина. Ранее Кирилл Буданов заявил, что на президента России Киевом совершались попытки покушения, но все они были безуспешными. Глава ГУР Украины сообщил об этом в интервью украинскому изданию, однако не привел доказательств. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.