В Кремле дали оценку словам Буданова* о попытках покушения на Путина

Песков: угрозы Киева очевидны, безопасность Путина — на должном уровне
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Угрозы от киевского режима очевидны, заявил Дмитрий Песков Фото:

Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о том, что Киев совершал безуспешные попытки покушения на Путина.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — рассказал Песков telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление Буданова о попытках покушения на Путина.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что на президента России Киевом совершались попытки покушения, но все они были безуспешными. Глава ГУР Украины сообщил об этом в интервью украинскому изданию, однако не привел доказательств.

* Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о том, что Киев совершал безуспешные попытки покушения на Путина. «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — рассказал Песков telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление Буданова о попытках покушения на Путина. Ранее Кирилл Буданов заявил, что на президента России Киевом совершались попытки покушения, но все они были безуспешными. Глава ГУР Украины сообщил об этом в интервью украинскому изданию, однако не привел доказательств. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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