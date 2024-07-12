В московском аэропорту Домодедово задерживаются минимум восемь рейсов авиакомпании «Уральские Авиалинии». На это указывает онлайн-табло аэропорта.
Рейс U6-3575 «Уральских авиалиний» из Москвы в Анталью должен был вылететь в 12:55, но задержан до 16:25. Также рейс U6-407 в Сочи должен был состояться в 12:30, но задержан до 15:25. Это коснулось и рейсов U6-8253 до Душанбе, U6-651 до Барнаула, U6-6005, U6-461 до Сочи, U6-1343 до Махачкалы, U6-347 до Минеральных Вод и U6-167 до Калининграда. Также есть минимум один отмененный рейс U6-169 до Сочи.
В пресс-службе авиакомпании корреспонденту URA.RU рассказали, что произошло это из-за поздних прибытий воздушных судов. «Пассажиры обеспечиваются всеми положенными услугами согласно федеральных авиационных правил», — заключили в авиакомпании.
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