В Дональда Трампа стреляли во время спича в Пенсильвании перед избирателямиФото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
Для шутки про покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа авторы telegram-канале Shot придумали агента Романа Хороводова из Курганской области, который якобы был в числе телохранителей. Поводом послужили реальные фотографии с места событий.
«С большой долей вероятности Shot довольно быстро установил личности сотрудников секретной службы, защищавших Трампа. Один из них — Роман Хороводов из Катайска Курганской области. До 23 лет воровал яблоки на местной ферме. Там и научился прилезать через заборы и уворачиваться от выстрелов солью. Во время отпуска в Мексике он случайно перелез через стену, да так и остался в США. Позывной „СureGun“», — указано в подписи к одному из фото.
Днем ранее в ряде telegram-каналов появилась публикация — во время покушения на Трампа в его спасении участвовала уроженка Рязанской области Ирина. Якобы девушка занималась карате и являлась воспитанницей местной спортивной школы, а в 2000 году переехала в Штаты. В дальнейшем выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.
Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политик был ранен и доставлен в медучреждение. Стрелявшего ликвидировал снайпер.
Телохранители Дональда Трампа стали поводом для шуток
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Для шутки про покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа авторы telegram-канале Shot придумали агента Романа Хороводова из Курганской области, который якобы был в числе телохранителей. Поводом послужили реальные фотографии с места событий. «С большой долей вероятности Shot довольно быстро установил личности сотрудников секретной службы, защищавших Трампа. Один из них — Роман Хороводов из Катайска Курганской области. До 23 лет воровал яблоки на местной ферме. Там и научился прилезать через заборы и уворачиваться от выстрелов солью. Во время отпуска в Мексике он случайно перелез через стену, да так и остался в США. Позывной „СureGun“», — указано в подписи к одному из фото. Днем ранее в ряде telegram-каналов появилась публикация — во время покушения на Трампа в его спасении участвовала уроженка Рязанской области Ирина. Якобы девушка занималась карате и являлась воспитанницей местной спортивной школы, а в 2000 году переехала в Штаты. В дальнейшем выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политик был ранен и доставлен в медучреждение. Стрелявшего ликвидировал снайпер.