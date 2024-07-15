В шутке с Трампом Shot использовал вымышленного агента из Курганской области. Фото

16 июля 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

В Дональда Трампа стреляли во время спича в Пенсильвании перед избирателями Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Для шутки про покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа авторы telegram-канале Shot придумали агента Романа Хороводова из Курганской области, который якобы был в числе телохранителей. Поводом послужили реальные фотографии с места событий. «С большой долей вероятности Shot довольно быстро установил личности сотрудников секретной службы, защищавших Трампа. Один из них — Роман Хороводов из Катайска Курганской области. До 23 лет воровал яблоки на местной ферме. Там и научился прилезать через заборы и уворачиваться от выстрелов солью. Во время отпуска в Мексике он случайно перелез через стену, да так и остался в США. Позывной „СureGun“», — указано в подписи к одному из фото. Днем ранее в ряде telegram-каналов появилась публикация — во время покушения на Трампа в его спасении участвовала уроженка Рязанской области Ирина. Якобы девушка занималась карате и являлась воспитанницей местной спортивной школы, а в 2000 году переехала в Штаты. В дальнейшем выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политик был ранен и доставлен в медучреждение. Стрелявшего ликвидировал снайпер. Телохранители Дональда Трампа стали поводом для шуток telegram-канал Shot Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для шутки про покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа авторы telegram-канале Shot придумали агента Романа Хороводова из Курганской области, который якобы был в числе телохранителей. Поводом послужили реальные фотографии с места событий. «С большой долей вероятности Shot довольно быстро установил личности сотрудников секретной службы, защищавших Трампа. Один из них — Роман Хороводов из Катайска Курганской области. До 23 лет воровал яблоки на местной ферме. Там и научился прилезать через заборы и уворачиваться от выстрелов солью. Во время отпуска в Мексике он случайно перелез через стену, да так и остался в США. Позывной „СureGun“», — указано в подписи к одному из фото. Днем ранее в ряде telegram-каналов появилась публикация — во время покушения на Трампа в его спасении участвовала уроженка Рязанской области Ирина. Якобы девушка занималась карате и являлась воспитанницей местной спортивной школы, а в 2000 году переехала в Штаты. В дальнейшем выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политик был ранен и доставлен в медучреждение. Стрелявшего ликвидировал снайпер.