15 июля 2024

В шутке с Трампом Shot использовал вымышленного агента из Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
В Дональда Трампа стреляли во время спича в Пенсильвании перед избирателями Фото:

Для шутки про покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа авторы telegram-канале Shot придумали агента Романа Хороводова из Курганской области, который якобы был в числе телохранителей. Поводом послужили реальные фотографии с места событий.

«С большой долей вероятности Shot довольно быстро установил личности сотрудников секретной службы, защищавших Трампа. Один из них — Роман Хороводов из Катайска Курганской области. До 23 лет воровал яблоки на местной ферме. Там и научился прилезать через заборы и уворачиваться от выстрелов солью. Во время отпуска в Мексике он случайно перелез через стену, да так и остался в США. Позывной „СureGun“», — указано в подписи к одному из фото.

Днем ранее в ряде telegram-каналов появилась публикация — во время покушения на Трампа в его спасении участвовала уроженка Рязанской области Ирина. Якобы девушка занималась карате и являлась воспитанницей местной спортивной школы, а в 2000 году переехала в Штаты. В дальнейшем выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политик был ранен и доставлен в медучреждение. Стрелявшего ликвидировал снайпер.

https://t.me/shot_shot/68956
Телохранители Дональда Трампа стали поводом для шуток

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Для шутки про покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа авторы telegram-канале Shot придумали агента Романа Хороводова из Курганской области, который якобы был в числе телохранителей. Поводом послужили реальные фотографии с места событий. «С большой долей вероятности Shot довольно быстро установил личности сотрудников секретной службы, защищавших Трампа. Один из них — Роман Хороводов из Катайска Курганской области. До 23 лет воровал яблоки на местной ферме. Там и научился прилезать через заборы и уворачиваться от выстрелов солью. Во время отпуска в Мексике он случайно перелез через стену, да так и остался в США. Позывной „СureGun“», — указано в подписи к одному из фото. Днем ранее в ряде telegram-каналов появилась публикация — во время покушения на Трампа в его спасении участвовала уроженка Рязанской области Ирина. Якобы девушка занималась карате и являлась воспитанницей местной спортивной школы, а в 2000 году переехала в Штаты. В дальнейшем выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политик был ранен и доставлен в медучреждение. Стрелявшего ликвидировал снайпер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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