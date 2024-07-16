Песков отреагировал на слова Зеленского об участии России в саммите мира

Зеленский хочет пригласить РФ на второй саммит по Украине
Необходимо понять, что имеет в виду украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о необходимости участия России в мирном саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Нужно сначала понять, что он имеет в виду», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что на втором саммите по украинскому конфликту должны быть представители России. На первое заседание российская сторона не поехала, пишет
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