Песков отреагировал на слова Зеленского об участии России в саммите мира

Песков: нужно понять, что Зеленский имеет в виду, говоря об участии РФ в саммите

16 июля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Зеленский хочет пригласить РФ на второй саммит по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Необходимо понять, что имеет в виду украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о необходимости участия России в мирном саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Нужно сначала понять, что он имеет в виду», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Зеленский заявил, что на втором саммите по украинскому конфликту должны быть представители России. На первое заседание российская сторона не поехала, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо понять, что имеет в виду украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о необходимости участия России в мирном саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Нужно сначала понять, что он имеет в виду», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Зеленский заявил, что на втором саммите по украинскому конфликту должны быть представители России. На первое заседание российская сторона не поехала, пишет Life.