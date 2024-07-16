Песков отреагировал на слова Зеленского об участии России в саммите мира

Песков: нужно понять, что Зеленский имеет в виду, говоря об участии РФ в саммите
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Зеленский хочет пригласить РФ на второй саммит по Украине Фото:

Необходимо понять, что имеет в виду украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о необходимости участия России в мирном саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Нужно сначала понять, что он имеет в виду», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что на втором саммите по украинскому конфликту должны быть представители России. На первое заседание российская сторона не поехала, пишет Life.

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Необходимо понять, что имеет в виду украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о необходимости участия России в мирном саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Нужно сначала понять, что он имеет в виду», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Зеленский заявил, что на втором саммите по украинскому конфликту должны быть представители России. На первое заседание российская сторона не поехала, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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