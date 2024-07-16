Власти Нефтеюганска пообещали скосить ядовитое растение

Власти Нефтеюганска (ХМАО) примут меры по устранению ядовитого растения борщевик, на заросли которого жаловались жители переулка Звездного. Борщевик вскоре скосят, сообщили URA.RU в администрации Нефтеюганска.
«Комиссия в составе сотрудников департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтеюганска выехала в микрорайон 11а, переулок Звездный, с целью определения места и объемов зарослей борщевика. В двадцати метрах от пешеходной тропы был найден борщевик, заросли которого составляют 12 квадратных метров. Пока не созрели семена, в срок до 19 июля борщевик будет скошен», — сообщили агентству в городской администрации.
На борщевик в переулке пожаловались местные жители Нефтеюганска. Они боялись получить ожоги от ядовитого сорняка.
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