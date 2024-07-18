Путин объявил благодарность пермскому омбудсмену Денисовой

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Работу Светланы Денисовой оценили на федеральном уровне
Работу Светланы Денисовой оценили на федеральном уровне Фото:

Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Объявить благодарность президент Российской Федерации. Светлане Денисовой — уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае», — написано в документе.

Ранее Путин наградил сотрудника РЖД из Прикамья. Мужчине вручили медаль «За заслуги перед Отечеством».

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Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Объявить благодарность президент Российской Федерации. Светлане Денисовой — уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае», — написано в документе. Ранее Путин наградил сотрудника РЖД из Прикамья. Мужчине вручили медаль «За заслуги перед Отечеством».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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