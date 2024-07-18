Путин объявил благодарность пермскому омбудсмену Денисовой

Работу Светланы Денисовой оценили на федеральном уровне
Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Объявить благодарность президент Российской Федерации. Светлане Денисовой — уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае», — написано в документе.
Ранее Путин наградил сотрудника РЖД из Прикамья. Мужчине вручили медаль «За заслуги перед Отечеством».
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