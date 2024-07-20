Эвелина Бледанс решила нанять эскортницу для первого секса сына

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс собирается нанять эскортницу для первого секса своего особенного сына. Об этом она заявила на шоу в Rutube.
«Я приведу сыну женщину, которая все сделает, я ей заплачу за это. Мама должна помочь. Ребенок может получить плохой первый секс и думать, что это нормально. Он должен получить красивый секс от профессионального человека», — рассказала Бледанс на шоу «Злые языки».
По словам актрисы, у ее сына много знакомых девочек его возраста. Она добавила, что он любит ее подруг, целует им руки и обожает быть в женском обществе.
Ранее Бледанс призналась, что рождение сына с особенностями развития не было для нее неожиданностью. Возможность появления ребенка с синдромом Дауна установили на скрининге. Она отметила, что с ней часто связываются будущие мамы, оказавшиеся в похожей ситуации.
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