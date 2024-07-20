20 июля 2024

Эвелина Бледанс решила нанять эскортницу для первого секса сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Бледанс рассказала, как поможет сыну получить сексуальный опыт
Бледанс рассказала, как поможет сыну получить сексуальный опыт Фото:

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс собирается нанять эскортницу для первого секса своего особенного сына. Об этом она заявила на шоу в Rutube.

«Я приведу сыну женщину, которая все сделает, я ей заплачу за это. Мама должна помочь. Ребенок может получить плохой первый секс и думать, что это нормально. Он должен получить красивый секс от профессионального человека», — рассказала Бледанс на шоу «Злые языки».

По словам актрисы, у ее сына много знакомых девочек его возраста. Она добавила, что он любит ее подруг, целует им руки и обожает быть в женском обществе.

Ранее Бледанс призналась, что рождение сына с особенностями развития не было для нее неожиданностью. Возможность появления ребенка с синдромом Дауна установили на скрининге. Она отметила, что с ней часто связываются будущие мамы, оказавшиеся в похожей ситуации.

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Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс собирается нанять эскортницу для первого секса своего особенного сына. Об этом она заявила на шоу в Rutube. «Я приведу сыну женщину, которая все сделает, я ей заплачу за это. Мама должна помочь. Ребенок может получить плохой первый секс и думать, что это нормально. Он должен получить красивый секс от профессионального человека», — рассказала Бледанс на шоу «Злые языки». По словам актрисы, у ее сына много знакомых девочек его возраста. Она добавила, что он любит ее подруг, целует им руки и обожает быть в женском обществе. Ранее Бледанс призналась, что рождение сына с особенностями развития не было для нее неожиданностью. Возможность появления ребенка с синдромом Дауна установили на скрининге. Она отметила, что с ней часто связываются будущие мамы, оказавшиеся в похожей ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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