24 июля 2024

Пермяка будут судить за кражу холодильника из квартиры сожительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
Мужчина во всем сознался и возместил ущерб Фото:

Житель Соликамска обвиняется в краже вещей из квартиры своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 37-летний мужчина взял у подруги ключи от пустующей квартиры, где она делала ремонт, закупив всю необходимую мебель и технику. Он вынес оттуда всю технику, в том числе, новый холодильник, и сдал в ломбард.

«За несколько дней он вынес из чужой квартиры холодильник, водонагреватель, телевизор и портативную колонку. Почти новый холодильник сдал в пункт приема металла за 500 рублей, остальное имущество реализовал через ломбарды», — говорится в сообщении. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Подруга обвиняемого узнала о краже случайно. Она пришла проветрить квартиру и обнаружила пропажу вещей.

Соликамца обвиняют еще в одном преступлении. В конце 2023 года он выкрал мобильный телефон у 58-летней женщины, заснувшей в транспорте. Позже он перевел все деньги с ее банковского счета на свои карты и продал устройство. Мужчина сознался в содеянном и возместил ущерб сожительнице. Материалы дела направлены в суд.

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Житель Соликамска обвиняется в краже вещей из квартиры своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 37-летний мужчина взял у подруги ключи от пустующей квартиры, где она делала ремонт, закупив всю необходимую мебель и технику. Он вынес оттуда всю технику, в том числе, новый холодильник, и сдал в ломбард. «За несколько дней он вынес из чужой квартиры холодильник, водонагреватель, телевизор и портативную колонку. Почти новый холодильник сдал в пункт приема металла за 500 рублей, остальное имущество реализовал через ломбарды», — говорится в сообщении. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Подруга обвиняемого узнала о краже случайно. Она пришла проветрить квартиру и обнаружила пропажу вещей. Соликамца обвиняют еще в одном преступлении. В конце 2023 года он выкрал мобильный телефон у 58-летней женщины, заснувшей в транспорте. Позже он перевел все деньги с ее банковского счета на свои карты и продал устройство. Мужчина сознался в содеянном и возместил ущерб сожительнице. Материалы дела направлены в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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