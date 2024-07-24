Пермяка будут судить за кражу холодильника из квартиры сожительницы

25 июля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Мужчина во всем сознался и возместил ущерб Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Соликамска обвиняется в краже вещей из квартиры своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 37-летний мужчина взял у подруги ключи от пустующей квартиры, где она делала ремонт, закупив всю необходимую мебель и технику. Он вынес оттуда всю технику, в том числе, новый холодильник, и сдал в ломбард. «За несколько дней он вынес из чужой квартиры холодильник, водонагреватель, телевизор и портативную колонку. Почти новый холодильник сдал в пункт приема металла за 500 рублей, остальное имущество реализовал через ломбарды», — говорится в сообщении. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Подруга обвиняемого узнала о краже случайно. Она пришла проветрить квартиру и обнаружила пропажу вещей. Соликамца обвиняют еще в одном преступлении. В конце 2023 года он выкрал мобильный телефон у 58-летней женщины, заснувшей в транспорте. Позже он перевел все деньги с ее банковского счета на свои карты и продал устройство. Мужчина сознался в содеянном и возместил ущерб сожительнице. Материалы дела направлены в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Соликамска обвиняется в краже вещей из квартиры своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 37-летний мужчина взял у подруги ключи от пустующей квартиры, где она делала ремонт, закупив всю необходимую мебель и технику. Он вынес оттуда всю технику, в том числе, новый холодильник, и сдал в ломбард. «За несколько дней он вынес из чужой квартиры холодильник, водонагреватель, телевизор и портативную колонку. Почти новый холодильник сдал в пункт приема металла за 500 рублей, остальное имущество реализовал через ломбарды», — говорится в сообщении. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Подруга обвиняемого узнала о краже случайно. Она пришла проветрить квартиру и обнаружила пропажу вещей. Соликамца обвиняют еще в одном преступлении. В конце 2023 года он выкрал мобильный телефон у 58-летней женщины, заснувшей в транспорте. Позже он перевел все деньги с ее банковского счета на свои карты и продал устройство. Мужчина сознался в содеянном и возместил ущерб сожительнице. Материалы дела направлены в суд.